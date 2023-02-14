https://ria.ru/20230214/otsrochka-1851895736.html

Член ОП предложил предоставлять отсрочку от армии многодетным гражданам

Член ОП предложил предоставлять отсрочку от армии многодетным гражданам - РИА Новости, 14.02.2023

Член ОП предложил предоставлять отсрочку от армии многодетным гражданам

Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил внести изменения в закон о РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:58

2023-02-14T11:58

2023-02-14T11:58

общество

россия

сергей рыбальченко

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил внести изменения в закон о мобилизации и предоставлять отсрочку от призыва на военную службу, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей направила свои предложения по улучшению демографической ситуации в стране в правительство РФ. Документ был подписан председателем комиссии Сергеем Рыбальченко. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается: внести изменения в Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. No 31 ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" дополнительно об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет", - говорится в документе. Отмечается, комплекс мер поддержки семей при рождении третьего и последующих детей предлагается реализовать среди граждан Российской Федерации, которые состоят в законном браке и имеют российское гражданство не менее 20 лет совокупно на обоих родителей, или не менее 10 лет для матери ребенка. "Расчеты показывают, что реализация данного комплекса мер в 2023-2025 года стимулирует рождение дополнительно 460 тысяч третьих и последующих детей, а всего - 1,6 миллиона третьих и последующих детей. Таким образом, прирост количества всех рождений в России составит около 11% за год, что сопоставимо с эффектом от введения программы материнского капитала в 2007 году, тогда прирост количества рождений составил 9% к 2006 году", - поясняется в документе. При этом общий объем возникающих государственных обязательств составит не более 250-300 миллиардов рублей в год. Однако в первые годы стоимость предложенных мер не будет высокой, так как многодетных семей немного, добавляется в документе. "Сообразно успешной реализации дополнительного комплекса мер стоимость возрастёт, но это будет означать, что демографический кризис в России преодолен. Конечная цель - сделать крепкую и благополучную многодетную семью национальной идеей и предпочитаемой социальной нормой, что позволит одновременно обеспечить демографическую устойчивость и национальную безопасность страны" - заключается в документе.

https://ria.ru/20230131/otsrochka-1848643645.html

https://ria.ru/20230214/kherson-1851857639.html

https://ria.ru/20230210/deti-1851109719.html

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общество, россия, сергей рыбальченко, частичная мобилизация в россии