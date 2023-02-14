https://ria.ru/20230214/oruzhie-1851848818.html

Россия не продает оружие для стравливания других, заявили в МИД

Россия не продает оружие для стравливания других, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2023

Россия не продает оружие для стравливания других, заявили в МИД

Россия, в отличие от Запада, не продает другим странам оружие, чтобы стравливать народы в угоду своим целям, заявил РИА Новости директор четвертого европейского РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:23

2023-02-14T08:23

2023-02-14T09:26

россия

юрий пилипсон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия, в отличие от Запада, не продает другим странам оружие, чтобы стравливать народы в угоду своим целям, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. "Принципиальное отличие российских подходов к военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с другими странами – категорическое неприятие злоупотреблений оправданными потребностями партнеров в обеспечении собственной безопасности", - сказал дипломат. "В отличие от целого ряда западных государств, которые не гнушаются нечистоплотными методами шантажа и угроз в целях извлечения прибыли, Россия помогает другим, руководствуясь принципами суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела. Важно и то, что мы не продаем оружие, чтобы заведомо стравливать народы в угоду собственным целям. Наше ВТС имеет сугубо прикладное значение", - добавил Пилипсон в интервью РИА Новости. Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, юрий пилипсон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире