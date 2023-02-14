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Россия не продает оружие для стравливания других, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2023
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Россия не продает оружие для стравливания других, заявили в МИД
Россия не продает оружие для стравливания других, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2023
Россия не продает оружие для стравливания других, заявили в МИД
Россия, в отличие от Запада, не продает другим странам оружие, чтобы стравливать народы в угоду своим целям, заявил РИА Новости директор четвертого европейского РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T08:23
2023-02-14T09:26
россия
юрий пилипсон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия, в отличие от Запада, не продает другим странам оружие, чтобы стравливать народы в угоду своим целям, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. "Принципиальное отличие российских подходов к военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с другими странами – категорическое неприятие злоупотреблений оправданными потребностями партнеров в обеспечении собственной безопасности", - сказал дипломат. "В отличие от целого ряда западных государств, которые не гнушаются нечистоплотными методами шантажа и угроз в целях извлечения прибыли, Россия помогает другим, руководствуясь принципами суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела. Важно и то, что мы не продаем оружие, чтобы заведомо стравливать народы в угоду собственным целям. Наше ВТС имеет сугубо прикладное значение", - добавил Пилипсон в интервью РИА Новости. Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона &gt;&gt;
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60
россия, юрий пилипсон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Юрий Пилипсон, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
08:23 14.02.2023 (обновлено: 09:26 14.02.2023)
 
Россия не продает оружие для стравливания других, заявили в МИД

Глава департамента МИД: Россия, в отличие от Запада, не продает оружие для стравливания

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия, в отличие от Запада, не продает другим странам оружие, чтобы стравливать народы в угоду своим целям, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"Принципиальное отличие российских подходов к военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с другими странами – категорическое неприятие злоупотреблений оправданными потребностями партнеров в обеспечении собственной безопасности", - сказал дипломат.
"В отличие от целого ряда западных государств, которые не гнушаются нечистоплотными методами шантажа и угроз в целях извлечения прибыли, Россия помогает другим, руководствуясь принципами суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела. Важно и то, что мы не продаем оружие, чтобы заведомо стравливать народы в угоду собственным целям. Наше ВТС имеет сугубо прикладное значение", - добавил Пилипсон в интервью РИА Новости.
Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 08:18
Россия проработает поставки боевой авиации в Турцию, заявили в МИД
 
РоссияЮрий ПилипсонМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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