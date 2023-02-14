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Евросоюз включил Россию в черный список налоговых юрисдикций
Евросоюз включил Россию в черный список налоговых юрисдикций - РИА Новости, 14.02.2023
Евросоюз включил Россию в черный список налоговых юрисдикций
Евросоюз решил включить Россию в "черный список" как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам, сообщил Совет ЕС. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:51
2023-02-14T14:51
2023-02-14T17:46
экономика
евросоюз
россия
британские виргинские острова
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Евросоюз решил включить Россию в "черный список" как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам, сообщил Совет ЕС. В "черный список" ЕС включает юрисдикции, которые он считает не соответствующими критериям по налоговым стандартам. В более мягком "сером списке" - юрисдикции, которые, по оценке Евросоюза, хотя и не соблюдают все международные налоговые стандарты, но намерены устранить недостатки. Россия включена в "черный список" после того, как специальная группа Совета ЕС, которая готовит обновления списка, проверила новое российское законодательство, принятое в 2022 году, на соответствие критериям надлежащего налогового управления. Группа "обнаружила, что Россия не выполнила свое обязательство по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний", отмечается в сообщении. "Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик", - говорится в сообщении. Речь идет о режиме специальных административных районов (САР), или так называемых "русских офшоров". САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, евросоюз, россия, британские виргинские острова, коста-рика
Экономика, Евросоюз, Россия, Британские Виргинские острова, Коста-Рика
14:51 14.02.2023 (обновлено: 17:46 14.02.2023)
Евросоюз включил Россию в черный список налоговых юрисдикций
ЕС включил Россию в список стран с юрисдикциями, не сотрудничающими по налоговым вопросам
БРЮССЕЛЬ, 14 фев — РИА Новости.
Евросоюз решил включить Россию в "черный список" как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам, сообщил
Совет ЕС.
"Сегодня Совет решил добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию в список ЕС по юрисдикциям, не сотрудничающим для налоговых целей", - говорится в сообщении.
В "черный список" ЕС включает юрисдикции, которые он считает не соответствующими критериям по налоговым стандартам. В более мягком "сером списке" - юрисдикции, которые, по оценке Евросоюза, хотя и не соблюдают все международные налоговые стандарты, но намерены устранить недостатки.
Россия включена в "черный список" после того, как специальная группа Совета ЕС, которая готовит обновления списка, проверила новое российское законодательство, принятое в 2022 году, на соответствие критериям надлежащего налогового управления. Группа "обнаружила, что Россия не выполнила свое обязательство по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний", отмечается в сообщении.
"Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик", - говорится в сообщении.
Речь идет о режиме специальных административных районов (САР), или так называемых "русских офшоров". САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский
(Приморский край
) и Октябрьский (Калининградская область
).