https://ria.ru/20230214/ofshory-1851948187.html

Евросоюз включил Россию в черный список налоговых юрисдикций

Евросоюз включил Россию в черный список налоговых юрисдикций - РИА Новости, 14.02.2023

Евросоюз включил Россию в черный список налоговых юрисдикций

Евросоюз решил включить Россию в "черный список" как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам, сообщил Совет ЕС. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:51

2023-02-14T14:51

2023-02-14T17:46

экономика

евросоюз

россия

британские виргинские острова

коста-рика

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Евросоюз решил включить Россию в "черный список" как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам, сообщил Совет ЕС. В "черный список" ЕС включает юрисдикции, которые он считает не соответствующими критериям по налоговым стандартам. В более мягком "сером списке" - юрисдикции, которые, по оценке Евросоюза, хотя и не соблюдают все международные налоговые стандарты, но намерены устранить недостатки. Россия включена в "черный список" после того, как специальная группа Совета ЕС, которая готовит обновления списка, проверила новое российское законодательство, принятое в 2022 году, на соответствие критериям надлежащего налогового управления. Группа "обнаружила, что Россия не выполнила свое обязательство по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний", отмечается в сообщении. "Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик", - говорится в сообщении. Речь идет о режиме специальных административных районов (САР), или так называемых "русских офшоров". САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

https://ria.ru/20220608/minvostokrazvitiya-1793883017.html

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британские виргинские острова

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Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, россия, британские виргинские острова, коста-рика