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Ефимов: инвестиции в производства в рамках офсетов превысят 13 млрд рублей

Ефимов: инвестиции в производства в рамках офсетов превысят 13 млрд рублей - РИА Новости, 14.02.2023

Ефимов: инвестиции в производства в рамках офсетов превысят 13 млрд рублей

Совокупный объем вложений инвесторов в создание производств по уже заключенным столицей офсетным контрактам составит свыше 13 миллиардов рублей, сообщил заммэра РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:12

2023-02-14T10:12

2023-02-14T10:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Совокупный объем вложений инвесторов в создание производств по уже заключенным столицей офсетным контрактам составит свыше 13 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ефимов уточнил, что совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 13,2 миллиарда рублей. При этом город на несколько лет обеспечит компаниям гарантированную закупку выпускаемой продукции на общую сумму 84 миллиарда рублей.В свою очередь, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский сообщил, что Москва намерена заключать офсетные контракты во всех сферах городского хозяйства.Так, инвесторы, которые определятся по результатам конкурсов, начнут создавать предприятия по производству лекарств, расходных медицинских материалов и мебели, аккумуляторов для электротранспорта и другой необходимой городу продукции. Ожидаемый объем инвестиций в новые проекты – не менее 9,4 миллиарда рублей.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)