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Ефимов: инвестиции в производства в рамках офсетов превысят 13 млрд рублей - РИА Новости, 14.02.2023
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Ефимов: инвестиции в производства в рамках офсетов превысят 13 млрд рублей
Ефимов: инвестиции в производства в рамках офсетов превысят 13 млрд рублей - РИА Новости, 14.02.2023
Ефимов: инвестиции в производства в рамках офсетов превысят 13 млрд рублей
Совокупный объем вложений инвесторов в создание производств по уже заключенным столицей офсетным контрактам составит свыше 13 миллиардов рублей, сообщил заммэра РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:12
2023-02-14T10:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Совокупный объем вложений инвесторов в создание производств по уже заключенным столицей офсетным контрактам составит свыше 13 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ефимов уточнил, что совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 13,2 миллиарда рублей. При этом город на несколько лет обеспечит компаниям гарантированную закупку выпускаемой продукции на общую сумму 84 миллиарда рублей.В свою очередь, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский сообщил, что Москва намерена заключать офсетные контракты во всех сферах городского хозяйства.Так, инвесторы, которые определятся по результатам конкурсов, начнут создавать предприятия по производству лекарств, расходных медицинских материалов и мебели, аккумуляторов для электротранспорта и другой необходимой городу продукции. Ожидаемый объем инвестиций в новые проекты – не менее 9,4 миллиарда рублей.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
10:12 14.02.2023
 

Ефимов: инвестиции в производства в рамках офсетов превысят 13 млрд рублей

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Совокупный объем вложений инвесторов в создание производств по уже заключенным столицей офсетным контрактам составит свыше 13 миллиардов рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Москва остается лидером среди регионов России по числу заключенных офсетов: с 2017 года город подписал шесть таких договоров, предполагающих создание трех заводов по выпуску лекарств, а также предприятий по производству медицинских изделий для пациентов со стомой, продуктов питания для молочных кухонь и абсорбирующего белья для взрослых", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса экономполитики.
Ефимов уточнил, что совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 13,2 миллиарда рублей. При этом город на несколько лет обеспечит компаниям гарантированную закупку выпускаемой продукции на общую сумму 84 миллиарда рублей.
В свою очередь, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский сообщил, что Москва намерена заключать офсетные контракты во всех сферах городского хозяйства.
Так, инвесторы, которые определятся по результатам конкурсов, начнут создавать предприятия по производству лекарств, расходных медицинских материалов и мебели, аккумуляторов для электротранспорта и другой необходимой городу продукции. Ожидаемый объем инвестиций в новые проекты – не менее 9,4 миллиарда рублей.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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