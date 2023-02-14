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ОДКБ заявила о попытках Запада расшатать ситуацию вокруг организации - РИА Новости, 14.02.2023
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ОДКБ заявила о попытках Запада расшатать ситуацию вокруг организации
ОДКБ заявила о попытках Запада расшатать ситуацию вокруг организации - РИА Новости, 14.02.2023
ОДКБ заявила о попытках Запада расшатать ситуацию вокруг организации
Запад расшатывает обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, численность коалиционных сил на Восточном фланге блока... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:06
2023-02-14T11:36
одкб
безопасность
анатолий сидоров
нато
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Запад расшатывает обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, численность коалиционных сил на Восточном фланге блока НАТО увеличилась в 2,5 раза до 33 тысяч человек, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров."Обстановка в зоне ответственности ОДКБ, к сожалению, характеризуется как сложная и напряженная. Основным источником вызовов и угроз военной безопасности является деструктивная деятельность части западных элит по расшатыванию обстановки вокруг организации и внутри отдельных ее государств-членов", — сказал он на пресс-конференции.Сидоров указал на рост контингента НАТО в Восточной Европе. Так, по его словам, с февраля прошлого года численность коалиционных сил в этой части континента увеличилась в 2,5 раза с 13 до 33 тысяч человек, из которых около 15 тысяч — американские военные.Начштаба также отметил, что учения ОДКБ "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии. Армянские власти ранее отказались проводить маневры на территории республики.Кроме того, организация планирует провести совместные и специальные учения в Белоруссии для "подготовки различных компонентов войн коллективных сил ОДКБ". При этом, как подчеркнул Сидоров, ему неизвестно о возможности привлечения коллективных сил к участию в российской военной операции на Украине.
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одкб, безопасность, анатолий сидоров, нато
ОДКБ, Безопасность, Анатолий Сидоров, НАТО
10:06 14.02.2023 (обновлено: 11:36 14.02.2023)
 
ОДКБ заявила о попытках Запада расшатать ситуацию вокруг организации

Штаб ОДКБ заявил, что Запад расшатывает обстановку в зоне ответственности организации

© Фото : пресс-служба Объединённого штаба ОДКБЦеремония открытия совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022"
Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР Рубеж-2022 - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : пресс-служба Объединённого штаба ОДКБ
Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Запад расшатывает обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, численность коалиционных сил на Восточном фланге блока НАТО увеличилась в 2,5 раза до 33 тысяч человек, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
"Обстановка в зоне ответственности ОДКБ, к сожалению, характеризуется как сложная и напряженная. Основным источником вызовов и угроз военной безопасности является деструктивная деятельность части западных элит по расшатыванию обстановки вокруг организации и внутри отдельных ее государств-членов", — сказал он на пресс-конференции.
Сидоров указал на рост контингента НАТО в Восточной Европе. Так, по его словам, с февраля прошлого года численность коалиционных сил в этой части континента увеличилась в 2,5 раза с 13 до 33 тысяч человек, из которых около 15 тысяч — американские военные.
Начштаба также отметил, что учения ОДКБ "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии. Армянские власти ранее отказались проводить маневры на территории республики.
Кроме того, организация планирует провести совместные и специальные учения в Белоруссии для "подготовки различных компонентов войн коллективных сил ОДКБ". При этом, как подчеркнул Сидоров, ему неизвестно о возможности привлечения коллективных сил к участию в российской военной операции на Украине.
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ОДКББезопасностьАнатолий СидоровНАТО
 
 
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