https://ria.ru/20230214/odkb-1851863309.html

ОДКБ заявила о попытках Запада расшатать ситуацию вокруг организации

ОДКБ заявила о попытках Запада расшатать ситуацию вокруг организации - РИА Новости, 14.02.2023

ОДКБ заявила о попытках Запада расшатать ситуацию вокруг организации

Запад расшатывает обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, численность коалиционных сил на Восточном фланге блока... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:06

2023-02-14T10:06

2023-02-14T11:36

одкб

безопасность

анатолий сидоров

нато

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Запад расшатывает обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, численность коалиционных сил на Восточном фланге блока НАТО увеличилась в 2,5 раза до 33 тысяч человек, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров."Обстановка в зоне ответственности ОДКБ, к сожалению, характеризуется как сложная и напряженная. Основным источником вызовов и угроз военной безопасности является деструктивная деятельность части западных элит по расшатыванию обстановки вокруг организации и внутри отдельных ее государств-членов", — сказал он на пресс-конференции.Сидоров указал на рост контингента НАТО в Восточной Европе. Так, по его словам, с февраля прошлого года численность коалиционных сил в этой части континента увеличилась в 2,5 раза с 13 до 33 тысяч человек, из которых около 15 тысяч — американские военные.Начштаба также отметил, что учения ОДКБ "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии. Армянские власти ранее отказались проводить маневры на территории республики.Кроме того, организация планирует провести совместные и специальные учения в Белоруссии для "подготовки различных компонентов войн коллективных сил ОДКБ". При этом, как подчеркнул Сидоров, ему неизвестно о возможности привлечения коллективных сил к участию в российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20221013/odkb-1823726849.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

одкб, безопасность, анатолий сидоров, нато