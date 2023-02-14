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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.02.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:11
2023-02-14T16:11
2023-02-14T16:11
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Кировского района в поселке шахты имени Абакумова по улице Печерская получил ранения мужчина 1981 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что во вторник украинские войска неоднократно обстреливали Кировский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851955871.html
донецк
кировский район
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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель