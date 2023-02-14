https://ria.ru/20230214/obstrel-1851973801.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.02.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:11

2023-02-14T16:11

2023-02-14T16:11

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Кировского района в поселке шахты имени Абакумова по улице Печерская получил ранения мужчина 1981 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что во вторник украинские войска неоднократно обстреливали Кировский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851955871.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)