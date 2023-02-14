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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/obstrel-1851973801.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 14.02.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:11
2023-02-14T16:11
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Кировского района в поселке шахты имени Абакумова по улице Печерская получил ранения мужчина 1981 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что во вторник украинские войска неоднократно обстреливали Кировский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851955871.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
16:11 14.02.2023
 
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель

Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Кировского района в поселке шахты имени Абакумова по улице Печерская получил ранения мужчина 1981 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что во вторник украинские войска неоднократно обстреливали Кировский район Донецка снарядами калибром 155 миллиметров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.02.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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