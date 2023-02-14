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Эксперт предположил, откуда взялись неопознанные объекты в небе над Китаем - РИА Новости, 14.02.2023
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Эксперт предположил, откуда взялись неопознанные объекты в небе над Китаем
Эксперт предположил, откуда взялись неопознанные объекты в небе над Китаем - РИА Новости, 14.02.2023
Эксперт предположил, откуда взялись неопознанные объекты в небе над Китаем
Замеченные над Китаем светящиеся неопознанные летающие объекты могут быть праздничными шарами с фотодиодами, запущенными цепочкой, считает руководитель... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T23:33
2023-02-14T23:39
в мире
космос - риа наука
китай
россия
хэйлунцзян
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Замеченные над Китаем светящиеся неопознанные летающие объекты могут быть праздничными шарами с фотодиодами, запущенными цепочкой, считает руководитель Астрофизической оптической обсерватории КубГУ Александр Иванов. Ранее в интернете появились кадры с неопознанными летающими объектами в небе над граничащей с РФ китайской провинцией Хэйлунцзян. Жители города Цицикар публиковали в соцсетях видео цепочки из светящихся шаров в вечернем небе: летящие спереди загорались один за другим, а те, что были в конце связки, так же поочередно гасли. "Летом на празднике в обсерватории мне уже довелось наблюдать такое. Они (объекты - ред.) также шли цепочкой. Мы подумали, что это спутники. Но когда навели техникой, то увидели, что это новые типы шаров с полупроводниковыми фотодиодами, которые излучают свет. В данном случае, это скорее всего обычные шары", - рассказал собеседник агентства. Иванов, уточнил, что сильный поток теплого воздуха может поднять шары довольно высоко от земли - до 500-800 метров.
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в мире, космос - риа наука, китай, россия, хэйлунцзян
В мире, Космос - РИА Наука, Китай, Россия, Хэйлунцзян
23:33 14.02.2023 (обновлено: 23:39 14.02.2023)
 
Эксперт предположил, откуда взялись неопознанные объекты в небе над Китаем

Эксперт Иванов: похожие на НЛО в небе над Китаем объекты могут быть шарами с диодами

Скриншот видео, опубликованного в социальной сети Weibo
Скриншот видео, опубликованного в социальной сети Weibo
Скриншот видео, опубликованного в социальной сети Weibo
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Замеченные над Китаем светящиеся неопознанные летающие объекты могут быть праздничными шарами с фотодиодами, запущенными цепочкой, считает руководитель Астрофизической оптической обсерватории КубГУ Александр Иванов.
Ранее в интернете появились кадры с неопознанными летающими объектами в небе над граничащей с РФ китайской провинцией Хэйлунцзян. Жители города Цицикар публиковали в соцсетях видео цепочки из светящихся шаров в вечернем небе: летящие спереди загорались один за другим, а те, что были в конце связки, так же поочередно гасли.
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"Летом на празднике в обсерватории мне уже довелось наблюдать такое. Они (объекты - ред.) также шли цепочкой. Мы подумали, что это спутники. Но когда навели техникой, то увидели, что это новые типы шаров с полупроводниковыми фотодиодами, которые излучают свет. В данном случае, это скорее всего обычные шары", - рассказал собеседник агентства.
Иванов, уточнил, что сильный поток теплого воздуха может поднять шары довольно высоко от земли - до 500-800 метров.
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