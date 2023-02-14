Рейтинг@Mail.ru
Норвежская разведка видит угрозу в российских противоспутниковых средствах - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/norvegiya-1851889676.html
Норвежская разведка видит угрозу в российских противоспутниковых средствах
Норвежская разведка видит угрозу в российских противоспутниковых средствах - РИА Новости, 14.02.2023
Норвежская разведка видит угрозу в российских противоспутниковых средствах
Разведслужбы Норвегии опубликовали доклад, в котором заявили, что имеющиеся у России подводные возможности, противоспутниковое оружие и киберсредства могут... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:37
2023-02-14T11:41
россия
кольский полуостров
нато
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575981463_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_05660c04db1132ba54c68e7e420eaebf.jpg
МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Разведслужбы Норвегии опубликовали доклад, в котором заявили, что имеющиеся у России подводные возможности, противоспутниковое оружие и киберсредства могут угрожать Норвегии и НАТО. В докладе "Фокус 2023", посвященном основным угрозам национальной безопасности Норвегии, большое место отводится военному потенциалу России. По утверждению норвежской разведки, Россия в 2023-м году планирует потратить на оборону на треть больше обычного. "В условиях ослабления обычного потенциала значение ядерного оружия для России значительно возросло. Таким образом, российские стратегические и региональные силы сдерживания приобретают все большее значение для российской военной мощи", - говорится в докладе. "У России есть, помимо прочего, подводные возможности, противоспутниковое оружие и киберсредства, которые могут угрожать Норвегии и НАТО", - заявляют в Норвегии. Норвежская разведка утверждает, что по мере возрастания значения ядерного оружия и сил стратегического сдерживания все большее значение приобретает оборона Северным флотом военных баз на Кольском полуострове и в целом в Баренцевом море. Авторы доклада заявляют, что "российские решения характеризуются значительным недоверием к намерениям Запада", "это восприятие значительно усилилось в результате реакции Запада" на ситуацию на Украине. "Возрастает как вероятность недопонимания между Россией и НАТО, так и непреднамеренных инцидентов, что, в свою очередь, повышает риск эскалации", - говорится в докладе. Эти заявления из стран Запада делаются на фоне накачивания Киева оружием, которое, как не раз заявляли в Москве, станет законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем". В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850876272.html
https://ria.ru/20230203/leopard-1849491316.html
https://ria.ru/20230206/norvegiya-1850104958.html
россия
кольский полуостров
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575981463_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_40ed41215fba5d84c597b5ec0eb836fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кольский полуостров, нато, норвегия, в мире
Россия, Кольский полуостров, НАТО, Норвегия, В мире
11:37 14.02.2023 (обновлено: 11:41 14.02.2023)
 
Норвежская разведка видит угрозу в российских противоспутниковых средствах

Разведслужбы Норвегии заявили об угрозе российских противоспутниковых средств

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкОсло
Осло - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Разведслужбы Норвегии опубликовали доклад, в котором заявили, что имеющиеся у России подводные возможности, противоспутниковое оружие и киберсредства могут угрожать Норвегии и НАТО.
В докладе "Фокус 2023", посвященном основным угрозам национальной безопасности Норвегии, большое место отводится военному потенциалу России. По утверждению норвежской разведки, Россия в 2023-м году планирует потратить на оборону на треть больше обычного. "В условиях ослабления обычного потенциала значение ядерного оружия для России значительно возросло. Таким образом, российские стратегические и региональные силы сдерживания приобретают все большее значение для российской военной мощи", - говорится в докладе.
Место утечки на газопроводе Северный поток
9 февраля, 15:32
МИД Норвегии отреагировал на обвинения в подрыве "Северных потоков"
"У России есть, помимо прочего, подводные возможности, противоспутниковое оружие и киберсредства, которые могут угрожать Норвегии и НАТО", - заявляют в Норвегии.
Норвежская разведка утверждает, что по мере возрастания значения ядерного оружия и сил стратегического сдерживания все большее значение приобретает оборона Северным флотом военных баз на Кольском полуострове и в целом в Баренцевом море.
Авторы доклада заявляют, что "российские решения характеризуются значительным недоверием к намерениям Запада", "это восприятие значительно усилилось в результате реакции Запада" на ситуацию на Украине. "Возрастает как вероятность недопонимания между Россией и НАТО, так и непреднамеренных инцидентов, что, в свою очередь, повышает риск эскалации", - говорится в докладе.
Эти заявления из стран Запада делаются на фоне накачивания Киева оружием, которое, как не раз заявляли в Москве, станет законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем".
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 12:56
Премьер Норвегии подтвердил покупку немецких танков Leopard
В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 17:29Специальная военная операция на Украине
Норвегия будет выделять по 1,5 миллиарда долларов Украине ежегодно
 
РоссияКольский полуостровНАТОНорвегияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала