11:37 14.02.2023 (обновлено: 11:41 14.02.2023)
Норвежская разведка видит угрозу в российских противоспутниковых средствах
Разведслужбы Норвегии заявили об угрозе российских противоспутниковых средств
МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Разведслужбы Норвегии опубликовали доклад, в котором заявили, что имеющиеся у России подводные возможности, противоспутниковое оружие и киберсредства могут угрожать Норвегии и НАТО.
В докладе "Фокус 2023", посвященном основным угрозам национальной безопасности Норвегии, большое место отводится военному потенциалу России. По утверждению норвежской разведки, Россия в 2023-м году планирует потратить на оборону на треть больше обычного. "В условиях ослабления обычного потенциала значение ядерного оружия для России значительно возросло. Таким образом, российские стратегические и региональные силы сдерживания приобретают все большее значение для российской военной мощи", - говорится в докладе.
"У России есть, помимо прочего, подводные возможности, противоспутниковое оружие и киберсредства, которые могут угрожать Норвегии и НАТО", - заявляют в Норвегии.
Норвежская разведка утверждает, что по мере возрастания значения ядерного оружия и сил стратегического сдерживания все большее значение приобретает оборона Северным флотом военных баз на Кольском полуострове и в целом в Баренцевом море.
Авторы доклада заявляют, что "российские решения характеризуются значительным недоверием к намерениям Запада", "это восприятие значительно усилилось в результате реакции Запада" на ситуацию на Украине. "Возрастает как вероятность недопонимания между Россией и НАТО, так и непреднамеренных инцидентов, что, в свою очередь, повышает риск эскалации", - говорится в докладе.
3 февраля, 12:56Премьер Норвегии подтвердил покупку немецких танков Leopard
В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".