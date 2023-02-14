https://ria.ru/20230214/norvegiya-1851889676.html

Норвежская разведка видит угрозу в российских противоспутниковых средствах

Норвежская разведка видит угрозу в российских противоспутниковых средствах - РИА Новости, 14.02.2023

Норвежская разведка видит угрозу в российских противоспутниковых средствах

Разведслужбы Норвегии опубликовали доклад, в котором заявили, что имеющиеся у России подводные возможности, противоспутниковое оружие и киберсредства могут... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:37

2023-02-14T11:37

2023-02-14T11:41

россия

кольский полуостров

нато

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МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Разведслужбы Норвегии опубликовали доклад, в котором заявили, что имеющиеся у России подводные возможности, противоспутниковое оружие и киберсредства могут угрожать Норвегии и НАТО. В докладе "Фокус 2023", посвященном основным угрозам национальной безопасности Норвегии, большое место отводится военному потенциалу России. По утверждению норвежской разведки, Россия в 2023-м году планирует потратить на оборону на треть больше обычного. "В условиях ослабления обычного потенциала значение ядерного оружия для России значительно возросло. Таким образом, российские стратегические и региональные силы сдерживания приобретают все большее значение для российской военной мощи", - говорится в докладе. "У России есть, помимо прочего, подводные возможности, противоспутниковое оружие и киберсредства, которые могут угрожать Норвегии и НАТО", - заявляют в Норвегии. Норвежская разведка утверждает, что по мере возрастания значения ядерного оружия и сил стратегического сдерживания все большее значение приобретает оборона Северным флотом военных баз на Кольском полуострове и в целом в Баренцевом море. Авторы доклада заявляют, что "российские решения характеризуются значительным недоверием к намерениям Запада", "это восприятие значительно усилилось в результате реакции Запада" на ситуацию на Украине. "Возрастает как вероятность недопонимания между Россией и НАТО, так и непреднамеренных инцидентов, что, в свою очередь, повышает риск эскалации", - говорится в докладе. Эти заявления из стран Запада делаются на фоне накачивания Киева оружием, которое, как не раз заявляли в Москве, станет законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем". В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850876272.html

https://ria.ru/20230203/leopard-1849491316.html

https://ria.ru/20230206/norvegiya-1850104958.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кольский полуостров, нато, норвегия, в мире