https://ria.ru/20230214/nlo-1852049176.html

Над Киевом заметили неизвестный летающий объект

Над Киевом заметили неизвестный летающий объект - РИА Новости, 14.02.2023

Над Киевом заметили неизвестный летающий объект

В небе над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T23:40

2023-02-14T23:40

2023-02-14T23:53

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В небе над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Киевские паблики пишут о неизвестном летающем объекте в небе над столицей в форме шара", — говорится в публикации.Во вторник днем представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат также заявил о появлении воздушных шаров над территорией страны. Так, похожие летающие объекты были замечены в небе над Днепропетровской областью 12 февраля. По мнению украинских ВВС, их якобы запустили с территории России.В минувшее воскресенье американские военные сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе пересекший территорию США китайский аэростат, перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве страны с 1 января 2022 года. В Белом доме эти утверждения назвали ложными.Власти США пока не могут установить характер, принадлежность и назначение остальных трех объектов, которые удалось перехватить над Аляской, Канадой и озером Гурон.

https://ria.ru/20230203/ssha-1849581419.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, киев, китай, украина, страна.ua, министерство обороны сша, мид кнр, сша