23:40 14.02.2023 (обновлено: 23:53 14.02.2023)
Над Киевом заметили неизвестный летающий объект
Страна.ua: в небе над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара
© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В небе над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Киевские паблики пишут о неизвестном летающем объекте в небе над столицей в форме шара", — говорится в публикации.
Во вторник днем представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат также заявил о появлении воздушных шаров над территорией страны. Так, похожие летающие объекты были замечены в небе над Днепропетровской областью 12 февраля. По мнению украинских ВВС, их якобы запустили с территории России.
В минувшее воскресенье американские военные сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе пересекший территорию США китайский аэростат, перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
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В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве страны с 1 января 2022 года. В Белом доме эти утверждения назвали ложными.
Власти США пока не могут установить характер, принадлежность и назначение остальных трех объектов, которые удалось перехватить над Аляской, Канадой и озером Гурон.
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