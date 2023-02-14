https://ria.ru/20230214/nlo-1851957043.html
Эксперт прокомментировал замеченные над Китаем НЛО
Эксперт прокомментировал замеченные над Китаем НЛО - РИА Новости, 14.02.2023
Эксперт прокомментировал замеченные над Китаем НЛО
Замеченные над Китаем светящиеся неопознанные летающие объекты - это, вероятно, отстрелянные тепловые ловушки военного самолета, летящего по прямой на большой... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:22
2023-02-14T15:22
2023-02-14T16:32
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Замеченные над Китаем светящиеся неопознанные летающие объекты - это, вероятно, отстрелянные тепловые ловушки военного самолета, летящего по прямой на большой высоте, сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в интернете появились кадры с неопознанными летающими объектами в небе над граничащей с РФ китайской провинцией Хэйлунцзян. Жители города Цицикар публиковали в соцсетях видео цепочки из светящихся шаров в вечернем небе: летящие спереди загорались один за другим, а те, что были в конце связки, так же поочередно гасли. "Больше всего данные светящиеся и затем затухающие объекты похожи на ложные тепловые цели, которые отбрасывает летящий по прямой на большой высоте военный самолет. Этим объясняется линейность их расположения и постепенное затухание", - сказал Леонков. Ложные тепловые цели – специальные пиротехнические ловушки, отстреливаемые с борта летательного аппарата и выделяющие при горении большое количество тепла. Применяются военными самолетами, вертолетами, дронами для срыва наведения на них ракет с инфракрасными головками самонаведения. Что это был за самолет и с какой целью он производил отстрел тепловых ловушек, не очень понятно. "Это могли быть какие-то учения или испытания военной техники", - заметил собеседник. Также Леонков не стал исключать, что замеченные огни могут быть испытаниями новых фейерверков или же репетицией некоего светового шоу дронов.
https://ria.ru/20230213/aerostaty-1851640335.html
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китай, россия, хэйлунцзян, алексей леонков, в мире
Китай, Россия, Хэйлунцзян, Алексей Леонков, В мире
15:22 14.02.2023 (обновлено: 16:32 14.02.2023)
Эксперт прокомментировал замеченные над Китаем НЛО
Эксперт Леонков: за НЛО над Китаем могли принять отстрелянные тепловые ловушки самолета
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Замеченные над Китаем светящиеся неопознанные летающие объекты - это, вероятно, отстрелянные тепловые ловушки военного самолета, летящего по прямой на большой высоте, сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее в интернете появились кадры с неопознанными летающими объектами в небе над граничащей с РФ китайской провинцией Хэйлунцзян. Жители города Цицикар публиковали в соцсетях видео цепочки из светящихся шаров в вечернем небе: летящие спереди загорались один за другим, а те, что были в конце связки, так же поочередно гасли.
"Больше всего данные светящиеся и затем затухающие объекты похожи на ложные тепловые цели, которые отбрасывает летящий по прямой на большой высоте военный самолет. Этим объясняется линейность их расположения и постепенное затухание", - сказал Леонков.
Ложные тепловые цели – специальные пиротехнические ловушки, отстреливаемые с борта летательного аппарата и выделяющие при горении большое количество тепла. Применяются военными самолетами, вертолетами, дронами для срыва наведения на них ракет с инфракрасными головками самонаведения.
Что это был за самолет и с какой целью он производил отстрел тепловых ловушек, не очень понятно. "Это могли быть какие-то учения или испытания военной техники", - заметил собеседник.
Также Леонков не стал исключать, что замеченные огни могут быть испытаниями новых фейерверков или же репетицией некоего светового шоу дронов.