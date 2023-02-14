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В небе над Китаем заметили НЛО - РИА Новости, 14.02.2023
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В небе над Китаем заметили НЛО
В небе над Китаем заметили НЛО - РИА Новости, 14.02.2023
В небе над Китаем заметили НЛО
Жители города Цицикар в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, заметили в небе пролетающую цепочку из светящихся шаров, пишет китайская... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:33
2023-02-14T16:03
в мире
китай
хэйлунцзян
россия
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ПЕКИН, 14 фев — РИА Новости. Жители города Цицикар в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, заметили в небе пролетающую цепочку из светящихся шаров, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".По данным издания, утром 14 февраля житель города по фамилии Цзян сообщил корреспонденту портала "Цзиму Синьвэнь", что накануне в 17:23 (12:23 мск) он случайно заметил связку неких быстро летящих объектов. Очевидец рассказал, что шары, летящие спереди, загорались один за другим, а те, что были в конце, — поочередно гасли.Неизвестный объект, как уточнил Цзянь, было видно всего несколько секунд, поэтому он не успел его сфотографировать.При этом некоторым жителям провинции все же удалось заснять шар. По их словам, он не издает никаких звуков, летит очень высоко и излучает яркий свет. Сотрудники Метеобюро Цицикара заявили, что пока не могут объяснить произошедшее. В свою очередь, в канцелярии противовоздушной обороны города призвали не беспокоиться, отметив, что не получали никаких оповещений о проведении военных учений или тренировок.В последнее время стали часто появляться сообщения о пролетающих над Китаем неопознанных летающих объектах. Так, газета "Хуаньцю шибао" 12 февраля писала об обнаружении НЛО у берегов провинции Шаньдун на востоке страны. Местные власти разослали уведомление, что найденный в акватории городского округа Жичжао объект готовятся сбить, поэтому местным рыбакам следует соблюдать правила безопасности. В тексте также содержалась просьба сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с лодками. Жители города Шэньчжэнь южной провинции Гуандун также заметили НЛО 12 февраля, о чем сообщили в социальных сетях.Власти страны пока не дали никаких разъяснений по поводу этих случаев.
https://ria.ru/20230113/nlo-1844523267.html
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в мире, китай, хэйлунцзян, россия
В мире, Китай, Хэйлунцзян, Россия
13:33 14.02.2023 (обновлено: 16:03 14.02.2023)
 
В небе над Китаем заметили НЛО

"Хуаньцю шибао": жители граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян заметили НЛО

© AP Photo / Matias DelacroixТелескоп
Телескоп - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Matias Delacroix
Телескоп. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 фев — РИА Новости. Жители города Цицикар в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, заметили в небе пролетающую цепочку из светящихся шаров, пишет китайская газета "Хуаньцю шибао".
По данным издания, утром 14 февраля житель города по фамилии Цзян сообщил корреспонденту портала "Цзиму Синьвэнь", что накануне в 17:23 (12:23 мск) он случайно заметил связку неких быстро летящих объектов. Очевидец рассказал, что шары, летящие спереди, загорались один за другим, а те, что были в конце, — поочередно гасли.
Неизвестный объект, как уточнил Цзянь, было видно всего несколько секунд, поэтому он не успел его сфотографировать.
При этом некоторым жителям провинции все же удалось заснять шар. По их словам, он не издает никаких звуков, летит очень высоко и излучает яркий свет.
Сотрудники Метеобюро Цицикара заявили, что пока не могут объяснить произошедшее. В свою очередь, в канцелярии противовоздушной обороны города призвали не беспокоиться, отметив, что не получали никаких оповещений о проведении военных учений или тренировок.
Фотография странного объекта - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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Национальная разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
В последнее время стали часто появляться сообщения о пролетающих над Китаем неопознанных летающих объектах. Так, газета "Хуаньцю шибао" 12 февраля писала об обнаружении НЛО у берегов провинции Шаньдун на востоке страны. Местные власти разослали уведомление, что найденный в акватории городского округа Жичжао объект готовятся сбить, поэтому местным рыбакам следует соблюдать правила безопасности. В тексте также содержалась просьба сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с лодками.
Жители города Шэньчжэнь южной провинции Гуандун также заметили НЛО 12 февраля, о чем сообщили в социальных сетях.
Власти страны пока не дали никаких разъяснений по поводу этих случаев.
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