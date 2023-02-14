02:35 14.02.2023 (обновлено: 02:52 14.02.2023)
Чилийский поэт Неруда был отравлен, заявил его племянник
Чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда был отравлен, заявил его племянник
Чилийский поэт-публицист Пабло Неруда. Архивное фото
САНТЬЯГО, 14 фев – РИА Новости. Знаменитый чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда умер не от рака, он был отравлен, заявил его племянник Родольфо Рейес.
"Бактерия clostridium botulinum, найденная в его теле, не должна была присутствовать в скелете Неруды, это говорит о том, что он был убит, что было вмешательство агентов правительства", - приводит слова Рейеса издание Culto.
Бактерия clostridium botulinum - возбудитель ботулизма, тяжелой пищевой интоксикации, которая поражает нервную систему, - была обнаружена в 2017 году в одном из зубов поэта после эксгумации его тела.
Смерть поэта расследуют с 2011 года, когда Коммунистическая партия, членом которой был Неруда, поставила под вопрос официальную причину его гибели, объявленную режимом Аугусто Пиночета.
Неруда скончался в 1973 году через несколько дней после военного переворота, в ходе которого погиб его друг президент Сальвадор Альенде. Сразу после переворота дом поэта был разграблен военными. Неруда умер в клинике Санта Мария в Сантьяго 23 сентября 1973 года. В его свидетельстве о смерти говорится, что он скончался от рака.
Пабло Неруда (настоящее имя - Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басоальто) - чилийский поэт, дипломат и политический деятель, сенатор республики Чили, член Центрального комитета Коммунистической партии Чили. Лауреат Национальной премии Чили по литературе 1945 года, международной Сталинской премии "За укрепление мира между народами" 1953 года и Нобелевской премии по литературе 1971 года.
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