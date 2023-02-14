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Чилийский поэт Неруда был отравлен, заявил его племянник - РИА Новости, 14.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230214/neruda-1851835496.html
Чилийский поэт Неруда был отравлен, заявил его племянник
Чилийский поэт Неруда был отравлен, заявил его племянник - РИА Новости, 14.02.2023
Чилийский поэт Неруда был отравлен, заявил его племянник
Знаменитый чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда умер не от рака, он был отравлен, заявил его племянник Родольфо Рейес. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T02:35
2023-02-14T02:52
чили
сантьяго (город)
пабло неруда
аугусто пиночет
сальвадор альенде
культура
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САНТЬЯГО, 14 фев – РИА Новости. Знаменитый чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда умер не от рака, он был отравлен, заявил его племянник Родольфо Рейес. Бактерия clostridium botulinum - возбудитель ботулизма, тяжелой пищевой интоксикации, которая поражает нервную систему, - была обнаружена в 2017 году в одном из зубов поэта после эксгумации его тела. Смерть поэта расследуют с 2011 года, когда Коммунистическая партия, членом которой был Неруда, поставила под вопрос официальную причину его гибели, объявленную режимом Аугусто Пиночета. Неруда скончался в 1973 году через несколько дней после военного переворота, в ходе которого погиб его друг президент Сальвадор Альенде. Сразу после переворота дом поэта был разграблен военными. Неруда умер в клинике Санта Мария в Сантьяго 23 сентября 1973 года. В его свидетельстве о смерти говорится, что он скончался от рака. Пабло Неруда (настоящее имя - Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басоальто) - чилийский поэт, дипломат и политический деятель, сенатор республики Чили, член Центрального комитета Коммунистической партии Чили. Лауреат Национальной премии Чили по литературе 1945 года, международной Сталинской премии "За укрепление мира между народами" 1953 года и Нобелевской премии по литературе 1971 года.
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чили, сантьяго (город), пабло неруда, аугусто пиночет, сальвадор альенде
Чили, Сантьяго (город), Пабло Неруда, Аугусто Пиночет, Сальвадор Альенде, Культура
02:35 14.02.2023 (обновлено: 02:52 14.02.2023)
 
Чилийский поэт Неруда был отравлен, заявил его племянник

Чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда был отравлен, заявил его племянник

© РИА Новости / Лев Иванов / Перейти в медиабанкЧилийский поэт-публицист Пабло Неруда
Чилийский поэт-публицист Пабло Неруда - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Лев Иванов
Перейти в медиабанк
Чилийский поэт-публицист Пабло Неруда. Архивное фото
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САНТЬЯГО, 14 фев – РИА Новости. Знаменитый чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда умер не от рака, он был отравлен, заявил его племянник Родольфо Рейес.
"Бактерия clostridium botulinum, найденная в его теле, не должна была присутствовать в скелете Неруды, это говорит о том, что он был убит, что было вмешательство агентов правительства", - приводит слова Рейеса издание Culto.
Бактерия clostridium botulinum - возбудитель ботулизма, тяжелой пищевой интоксикации, которая поражает нервную систему, - была обнаружена в 2017 году в одном из зубов поэта после эксгумации его тела.
Смерть поэта расследуют с 2011 года, когда Коммунистическая партия, членом которой был Неруда, поставила под вопрос официальную причину его гибели, объявленную режимом Аугусто Пиночета.
Неруда скончался в 1973 году через несколько дней после военного переворота, в ходе которого погиб его друг президент Сальвадор Альенде. Сразу после переворота дом поэта был разграблен военными. Неруда умер в клинике Санта Мария в Сантьяго 23 сентября 1973 года. В его свидетельстве о смерти говорится, что он скончался от рака.
Пабло Неруда (настоящее имя - Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басоальто) - чилийский поэт, дипломат и политический деятель, сенатор республики Чили, член Центрального комитета Коммунистической партии Чили. Лауреат Национальной премии Чили по литературе 1945 года, международной Сталинской премии "За укрепление мира между народами" 1953 года и Нобелевской премии по литературе 1971 года.
Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 16:17Шоубиз
Никас Сафронов раскрыл детали отравления
 
КультураЧилиСантьяго (город)Пабло НерудаАугусто ПиночетСальвадор Альенде
 
 
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