https://ria.ru/20230214/neruda-1851835496.html

Чилийский поэт Неруда был отравлен, заявил его племянник

Чилийский поэт Неруда был отравлен, заявил его племянник - РИА Новости, 14.02.2023

Чилийский поэт Неруда был отравлен, заявил его племянник

Знаменитый чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда умер не от рака, он был отравлен, заявил его племянник Родольфо Рейес. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T02:35

2023-02-14T02:35

2023-02-14T02:52

чили

сантьяго (город)

пабло неруда

аугусто пиночет

сальвадор альенде

культура

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САНТЬЯГО, 14 фев – РИА Новости. Знаменитый чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии Пабло Неруда умер не от рака, он был отравлен, заявил его племянник Родольфо Рейес. Бактерия clostridium botulinum - возбудитель ботулизма, тяжелой пищевой интоксикации, которая поражает нервную систему, - была обнаружена в 2017 году в одном из зубов поэта после эксгумации его тела. Смерть поэта расследуют с 2011 года, когда Коммунистическая партия, членом которой был Неруда, поставила под вопрос официальную причину его гибели, объявленную режимом Аугусто Пиночета. Неруда скончался в 1973 году через несколько дней после военного переворота, в ходе которого погиб его друг президент Сальвадор Альенде. Сразу после переворота дом поэта был разграблен военными. Неруда умер в клинике Санта Мария в Сантьяго 23 сентября 1973 года. В его свидетельстве о смерти говорится, что он скончался от рака. Пабло Неруда (настоящее имя - Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басоальто) - чилийский поэт, дипломат и политический деятель, сенатор республики Чили, член Центрального комитета Коммунистической партии Чили. Лауреат Национальной премии Чили по литературе 1945 года, международной Сталинской премии "За укрепление мира между народами" 1953 года и Нобелевской премии по литературе 1971 года.

https://ria.ru/20230202/safronov-1849290936.html

чили

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чили, сантьяго (город), пабло неруда, аугусто пиночет, сальвадор альенде