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Журналист вышел из себя после слов офицера ЦРУ о нападении на члена НАТО - РИА Новости, 14.02.2023
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Журналист вышел из себя после слов офицера ЦРУ о нападении на члена НАТО
Журналист вышел из себя после слов офицера ЦРУ о нападении на члена НАТО - РИА Новости, 14.02.2023
Журналист вышел из себя после слов офицера ЦРУ о нападении на члена НАТО
Журналист Эндрю Наполитано эмоционально отреагировал на заявление офицера ЦРУ в отставке Филипа Джиральди о подрыве США "Северных потоков" в интервью на... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:57
2023-02-14T16:43
в мире
германия
сша
вашингтон (штат)
филип джиральди
джо байден
джейк салливан
нато
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Журналист Эндрю Наполитано эмоционально отреагировал на заявление офицера ЦРУ в отставке Филипа Джиральди о подрыве США "Северных потоков" в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.Джиральди напомнил, что, согласно уставу НАТО, нападение на одного из членов альянса считается атакой на всех участников блока. Организованные Соединенными Штатами теракты на "Северных потоках" равнозначны нападению на Германию, поэтому ее можно считать пострадавшей стороной, отметил он."Это аморально, незаконно и не конституционально. Это преступление, за которое можно объявить импичмент президенту Байдену", — возмутился в ответ Наполитано.Военный, в свою очередь, заявил, что его не удивила статья лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности США к подрывам газопроводов, поскольку для него это было очевидно с самого начала. По его мнению, Вашингтон не только имел мотив, но и обладал необходимыми мощностями, чтобы совершить это."Очевидно, что США были замешаны в этом деле точно так же, как и Норвегия. А еще мои источники позволяют сделать вывод, что Великобритания тоже принимала активное участие, так что мы можем назвать конкретных членов НАТО, которые совершили атаку на ресурсы другого участника альянса. Не стоит забывать, что газопровод принадлежит не только России. &lt;…&gt; Европейским компаниям принадлежит 41 процент от него", — подчеркнул Джиральди.На прошлой неделе Херш опубликовал статью о расследовании взрывов на "Северных потоках". По данным его источников, прошлым летом, во время учений НАТО в Балтийском море, американские водолазы заложили под трубопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы ее активировали. Как утверждает журналист, идея подрыва обсуждалась в Белом доме в течение девяти месяцев c участием президента Джо Байдена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана. В американской администрации это расследование назвали ложью и полным вымыслом.
https://ria.ru/20230214/ssha-1851860012.html
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в мире, германия, сша, вашингтон (штат), филип джиральди, джо байден, джейк салливан, нато, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Германия, США, Вашингтон (штат), Филип Джиральди, Джо Байден, Джейк Салливан, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Северный поток, Авария на "Северных потоках"
15:57 14.02.2023 (обновлено: 16:43 14.02.2023)
 
Журналист вышел из себя после слов офицера ЦРУ о нападении на члена НАТО

Офицер ЦРУ Джиральди назвал подрыв США Северных потоков сопоставимым нападению на Германию

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Журналист Эндрю Наполитано эмоционально отреагировал на заявление офицера ЦРУ в отставке Филипа Джиральди о подрыве США "Северных потоков" в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
Джиральди напомнил, что, согласно уставу НАТО, нападение на одного из членов альянса считается атакой на всех участников блока. Организованные Соединенными Штатами теракты на "Северных потоках" равнозначны нападению на Германию, поэтому ее можно считать пострадавшей стороной, отметил он.
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"Это аморально, незаконно и не конституционально. Это преступление, за которое можно объявить импичмент президенту Байдену", — возмутился в ответ Наполитано.
Военный, в свою очередь, заявил, что его не удивила статья лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности США к подрывам газопроводов, поскольку для него это было очевидно с самого начала. По его мнению, Вашингтон не только имел мотив, но и обладал необходимыми мощностями, чтобы совершить это.
"Очевидно, что США были замешаны в этом деле точно так же, как и Норвегия. А еще мои источники позволяют сделать вывод, что Великобритания тоже принимала активное участие, так что мы можем назвать конкретных членов НАТО, которые совершили атаку на ресурсы другого участника альянса. Не стоит забывать, что газопровод принадлежит не только России. <…> Европейским компаниям принадлежит 41 процент от него", — подчеркнул Джиральди.
На прошлой неделе Херш опубликовал статью о расследовании взрывов на "Северных потоках". По данным его источников, прошлым летом, во время учений НАТО в Балтийском море, американские водолазы заложили под трубопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы ее активировали. Как утверждает журналист, идея подрыва обсуждалась в Белом доме в течение девяти месяцев c участием президента Джо Байдена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана. В американской администрации это расследование назвали ложью и полным вымыслом.
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В миреГерманияСШАВашингтон (штат)Филип ДжиральдиДжо БайденДжейк СалливанНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Северный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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