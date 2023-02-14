Глава Минобороны Турции отменил участие в заседании НАТО
Anadolu: глава Минобороны Турции Акар отменил участие в заседании НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отменил участие в заседании НАТО в связи с работами по ликвидации последствий землетрясений на юго-востоке страны, вместо него Анкару будет представлять постпред, сообщило госагентство Anadolu.
"Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар не примет участия в заседании министров обороны стран-участниц НАТО в связи с работами по ликвидации последствий землетрясений на юге и юго-востоке Турции. После мощных толчков с эпицентрами в районах Пазарджик и Эльбистан провинции Кахраманмараш в десяти провинциях Турции продолжаются поисково-спасательные работы. Глава оборонного ведомства Турции вместе с начальником Генштаба ВС Турции, генералом Яшаром Гюлером и командующим сухопутными войсками генералом Мусой Авсевером сразу после землетрясения прибыл в Хатай", - передает агентство.
Акар продолжает координировать поисково-спасательные и восстановительные операции.
"Вместо Акара на заседании министров НАТО Турцию представит постпред страны при Североатлантическом Альянсе Левент Гюмрюкчю", - говорится в сообщении.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли 31 974 человек.