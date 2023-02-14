https://ria.ru/20230214/nato-1851952307.html

Глава Минобороны Турции отменил участие в заседании НАТО

Глава Минобороны Турции отменил участие в заседании НАТО - РИА Новости, 14.02.2023

Глава Минобороны Турции отменил участие в заседании НАТО

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отменил участие в заседании НАТО в связи с работами по ликвидации последствий землетрясений на юго-востоке... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:01

2023-02-14T15:01

2023-02-14T15:01

в мире

турция

кахраманмараш

анкара (провинция)

яшар гюлер

нато

сильное землетрясение в турции и сирии

хулуси акар

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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отменил участие в заседании НАТО в связи с работами по ликвидации последствий землетрясений на юго-востоке страны, вместо него Анкару будет представлять постпред, сообщило госагентство Anadolu. "Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар не примет участия в заседании министров обороны стран-участниц НАТО в связи с работами по ликвидации последствий землетрясений на юге и юго-востоке Турции. После мощных толчков с эпицентрами в районах Пазарджик и Эльбистан провинции Кахраманмараш в десяти провинциях Турции продолжаются поисково-спасательные работы. Глава оборонного ведомства Турции вместе с начальником Генштаба ВС Турции, генералом Яшаром Гюлером и командующим сухопутными войсками генералом Мусой Авсевером сразу после землетрясения прибыл в Хатай", - передает агентство. Акар продолжает координировать поисково-спасательные и восстановительные операции. "Вместо Акара на заседании министров НАТО Турцию представит постпред страны при Североатлантическом Альянсе Левент Гюмрюкчю", - говорится в сообщении. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли 31 974 человек.

https://ria.ru/20230214/nato-1851902630.html

турция

кахраманмараш

анкара (провинция)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, кахраманмараш, анкара (провинция), яшар гюлер, нато, сильное землетрясение в турции и сирии, хулуси акар