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Глава Минобороны Турции отменил участие в заседании НАТО - РИА Новости, 14.02.2023
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Глава Минобороны Турции отменил участие в заседании НАТО
Глава Минобороны Турции отменил участие в заседании НАТО - РИА Новости, 14.02.2023
Глава Минобороны Турции отменил участие в заседании НАТО
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отменил участие в заседании НАТО в связи с работами по ликвидации последствий землетрясений на юго-востоке... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:01
2023-02-14T15:01
в мире
турция
кахраманмараш
анкара (провинция)
яшар гюлер
нато
сильное землетрясение в турции и сирии
хулуси акар
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отменил участие в заседании НАТО в связи с работами по ликвидации последствий землетрясений на юго-востоке страны, вместо него Анкару будет представлять постпред, сообщило госагентство Anadolu. "Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар не примет участия в заседании министров обороны стран-участниц НАТО в связи с работами по ликвидации последствий землетрясений на юге и юго-востоке Турции. После мощных толчков с эпицентрами в районах Пазарджик и Эльбистан провинции Кахраманмараш в десяти провинциях Турции продолжаются поисково-спасательные работы. Глава оборонного ведомства Турции вместе с начальником Генштаба ВС Турции, генералом Яшаром Гюлером и командующим сухопутными войсками генералом Мусой Авсевером сразу после землетрясения прибыл в Хатай", - передает агентство. Акар продолжает координировать поисково-спасательные и восстановительные операции. "Вместо Акара на заседании министров НАТО Турцию представит постпред страны при Североатлантическом Альянсе Левент Гюмрюкчю", - говорится в сообщении. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли 31 974 человек.
https://ria.ru/20230214/nato-1851902630.html
турция
кахраманмараш
анкара (провинция)
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в мире, турция, кахраманмараш, анкара (провинция), яшар гюлер, нато, сильное землетрясение в турции и сирии, хулуси акар
В мире, Турция, Кахраманмараш, Анкара (провинция), Яшар Гюлер, НАТО, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Хулуси Акар
15:01 14.02.2023
 
Глава Минобороны Турции отменил участие в заседании НАТО

Anadolu: глава Минобороны Турции Акар отменил участие в заседании НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отменил участие в заседании НАТО в связи с работами по ликвидации последствий землетрясений на юго-востоке страны, вместо него Анкару будет представлять постпред, сообщило госагентство Anadolu.
"Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар не примет участия в заседании министров обороны стран-участниц НАТО в связи с работами по ликвидации последствий землетрясений на юге и юго-востоке Турции. После мощных толчков с эпицентрами в районах Пазарджик и Эльбистан провинции Кахраманмараш в десяти провинциях Турции продолжаются поисково-спасательные работы. Глава оборонного ведомства Турции вместе с начальником Генштаба ВС Турции, генералом Яшаром Гюлером и командующим сухопутными войсками генералом Мусой Авсевером сразу после землетрясения прибыл в Хатай", - передает агентство.
Акар продолжает координировать поисково-спасательные и восстановительные операции.
"Вместо Акара на заседании министров НАТО Турцию представит постпред страны при Североатлантическом Альянсе Левент Гюмрюкчю", - говорится в сообщении.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли 31 974 человек.
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В миреТурцияКахраманмарашАнкара (провинция)Яшар ГюлерНАТОСильное землетрясение в Турции и СирииХулуси Акар
 
 
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