https://ria.ru/20230214/nato-1851911459.html
В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией
В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией - РИА Новости, 14.02.2023
В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией
НАТО является враждебной организацией, она подтверждает это каждый день и все четче обозначает свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины, заявил... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:42
2023-02-14T12:42
2023-02-14T12:48
россия
украина
нато
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. НАТО является враждебной организацией, она подтверждает это каждый день и все четче обозначает свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."НАТО - это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Конечно, это требует определенных мер предосторожности", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230214/svo-1851892056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, нато, в мире, дмитрий песков
Россия, Украина, НАТО, В мире, Дмитрий Песков
12:42 14.02.2023 (обновлено: 12:48 14.02.2023)
В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией
Песков назвал НАТО враждебной России организацией, которая подтверждает это каждый день