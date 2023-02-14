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В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией - РИА Новости, 14.02.2023
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В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией
В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией - РИА Новости, 14.02.2023
В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией
НАТО является враждебной организацией, она подтверждает это каждый день и все четче обозначает свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины, заявил... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:42
2023-02-14T12:48
россия
украина
нато
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. НАТО является враждебной организацией, она подтверждает это каждый день и все четче обозначает свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."НАТО - это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Конечно, это требует определенных мер предосторожности", - сказал Песков журналистам.
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россия, украина, нато, в мире, дмитрий песков
Россия, Украина, НАТО, В мире, Дмитрий Песков
12:42 14.02.2023 (обновлено: 12:48 14.02.2023)
 
В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией

Песков назвал НАТО враждебной России организацией, которая подтверждает это каждый день

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. НАТО является враждебной организацией, она подтверждает это каждый день и все четче обозначает свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"НАТО - это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Конечно, это требует определенных мер предосторожности", - сказал Песков журналистам.
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 11:45
Global Times: Россия уже смогла достичь стратегических целей на Украине
 
РоссияУкраинаНАТОВ миреДмитрий Песков
 
 
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