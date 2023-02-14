https://ria.ru/20230214/nato-1851911459.html

В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией

В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией - РИА Новости, 14.02.2023

В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией

НАТО является враждебной организацией, она подтверждает это каждый день и все четче обозначает свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины, заявил... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:42

2023-02-14T12:42

2023-02-14T12:48

россия

украина

нато

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. НАТО является враждебной организацией, она подтверждает это каждый день и все четче обозначает свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."НАТО - это враждебная нам организация, которая подтверждает свою враждебность каждый день и которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Конечно, это требует определенных мер предосторожности", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230214/svo-1851892056.html

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, нато, в мире, дмитрий песков