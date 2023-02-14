https://ria.ru/20230214/nato-1851830179.html

Министры обороны стран НАТО обсудят увеличение помощи Киеву

Министры обороны стран НАТО обсудят увеличение помощи Киеву - РИА Новости, 14.02.2023

Министры обороны стран НАТО обсудят увеличение помощи Киеву

Главы минобороны стран НАТО соберутся во вторник и в среду на очередную встречу в Брюсселе, в рамках которой планируют обсудить дальнейшее увеличение помощи... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T00:25

2023-02-14T00:25

2023-02-14T00:28

в мире

украина

россия

киев

сергей лавров

ллойд остин

нато

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_0:134:2200:1372_1920x0_80_0_0_0cafe5af5d6e3b5d97dab30854abcb92.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО соберутся во вторник и в среду на очередную встречу в Брюсселе, в рамках которой планируют обсудить дальнейшее увеличение помощи Киеву, а также наращивание военного производства и защиту критической инфраструктуры, в особенности подводной. Генсек альянса накануне заседания сообщил, что также ожидает обсуждение министрами перспектив поставки Киеву военных самолетов, однако, по его мнению, приоритетом для стран НАТО на данном этапе остается поставка уже обещанного военного оборудования, включая бронетехнику, а также боеприпасов, запчастей и топлива. "Мы сейчас находимся на этапе гонки логистики. Ключевые потребности: боеприпасы, горючее и запчасти должны попасть на Украину до того, когда Россия сможет перехватить инициативу на поле боя", - заявил он. В рамках обсуждения наращивания военного производства на фоне конфликта на Украине министры планируют также затронуть увеличение инвестирования в оборону. По словам Столтенберга, главы минобороны обсудят усиление сдерживания и обороны, восполнение военных запасов, "наращивание военного производства не только на имеющихся площадках, но также инвестиции в строительство новых производственных площадок". Столтенберг признал, что в настоящее время конфликт на Украине "приводит к расходованию огромного количества боеприпасов, опустошает запасы союзников. В настоящее время расходование боеприпасов Украиной во много раз превышает темпы производства". По его словам, ожидание крупнокалиберных боеприпасов по размещенным сейчас заказам составит порядка 2,5 года. Среди решений, которые планируют принять в ходе заседания министры обороны, значится, в частности, создание виртуальной сети космических спутников для более эффективного обмена разведданными и наблюдения, а также новые требования по уровню военных запасов в странах альянса. Заседания стартуют во вторник в 10 утра (12.00 мск) со встречи Контактной группы по Украине под руководством США. С приветствием к участникам обратится глава Пентагона Ллойд Остин. Затем в несколько раундов пройдут заседания Североатлантического совета на уровне глав МО. Встреча завершится в среду около 12.45 по местному времени (14.45 мск) итоговой пресс-конференцией Столтенберга. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230213/ukraina-1851776596.html

https://ria.ru/20230212/evrosoyuz-1851547686.html

https://ria.ru/20230206/palestina-1849923584.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, ллойд остин, нато, пентагон