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На Херсонском направлении российские силы уничтожили два склада боеприпасов

На Херсонском направлении российские силы уничтожили два склада боеприпасов - РИА Новости, 14.02.2023

На Херсонском направлении российские силы уничтожили два склада боеприпасов

Российские войска уничтожили два склада боеприпасов в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:32

2023-02-14T14:32

2023-02-14T14:39

специальная военная операция на украине

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херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские войска уничтожили два склада боеприпасов в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Веселое Днепропетровской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

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