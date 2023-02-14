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На Херсонском направлении российские силы уничтожили два склада боеприпасов
На Херсонском направлении российские силы уничтожили два склада боеприпасов - РИА Новости, 14.02.2023
На Херсонском направлении российские силы уничтожили два склада боеприпасов
Российские войска уничтожили два склада боеприпасов в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:32
2023-02-14T14:32
2023-02-14T14:39
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские войска уничтожили два склада боеприпасов в Херсонской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Веселое Днепропетровской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Днепропетровская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:32 14.02.2023 (обновлено: 14:39 14.02.2023)
На Херсонском направлении российские силы уничтожили два склада боеприпасов
Минобороны: на Херсонском направлении российские силы уничтожили два склада боеприпасов