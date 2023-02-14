https://ria.ru/20230214/nalogi-1852003870.html

В Госдуме оценили включение России в черный список налоговых юрисдикций ЕС

В Госдуме оценили включение России в черный список налоговых юрисдикций ЕС - РИА Новости, 14.02.2023

В Госдуме оценили включение России в черный список налоговых юрисдикций ЕС

Решение Евросоюза включить Россию в "черный список" налоговых юрисдикций выглядит странно, поскольку бизнес в РФ платит довольно большие налоги, но это будет... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:48

2023-02-14T17:48

2023-02-14T17:48

экономика

россия

оксана дмитриева

госдума рф

евросоюз

совет ес

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Решение Евросоюза включить Россию в "черный список" налоговых юрисдикций выглядит странно, поскольку бизнес в РФ платит довольно большие налоги, но это будет способствовать более активной деофшоризации российских компаний, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. Евросоюз во вторник решил включить Россию в "черный список" как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам, соответствующее решение принял Совет ЕС. "Это странно. Потому что офшоры – там минимальный уровень налогообложения и туда уходят, регистрируют компании, чтобы не платить налоги. Что касается России, что это страна с развитым налоговым законодательством. Более того, по ряду направлений, особенно налогообложения экономических субъектов, оно выше, чем следовало бы, и выше, чем во многих странах", - заявила Дмитриева, комментируя решение европейцев. Совет ЕС объяснил свое решение тем, что Россия не выполнила "своих обязательств по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых". Речь идет о режиме специальных административных районов (САР), или так называемых "русских офшоров". САРы созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Дмитриева предположила, что в качестве дальнейших шагов Евросоюз может пойти на денонсацию договоров об избежании двойного налогообложения с РФ. "На мой взгляд, это будет только плюс в том плане, что пусть платят налоги у нас. Мы не будем засчитывать те налоги, которые заплатили в некоторых странах. Собственно говоря, мы давно должны были это сделать", – заявила Дмитриева. "Это будет способствовать дальнейшей деофшоризации нашей экономики, которая идет в общем не очень активно. Если будет денонсация договоров об избежании двойного налогообложения, это как бы еще один стимул вернуться в российскую юрисдикцию", - уверена депутат.

https://ria.ru/20220608/minvostokrazvitiya-1793883017.html

https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, оксана дмитриева, госдума рф, евросоюз, совет ес