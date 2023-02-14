https://ria.ru/20230214/nak-1851895219.html

В НАК заявили о развертывании Киевом пропагандистской кампании

В НАК заявили о развертывании Киевом пропагандистской кампании - РИА Новости, 14.02.2023

В НАК заявили о развертывании Киевом пропагандистской кампании

В ходе специальной военной операции на Украине противник предпринимает усилия по развертыванию пропагандистской кампании, нацеленной на радикализацию населения, РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:58

2023-02-14T11:58

2023-02-14T12:08

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

украина

россия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В ходе специальной военной операции на Украине противник предпринимает усилия по развертыванию пропагандистской кампании, нацеленной на радикализацию населения, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета РФ."Противником предпринимаются усилия по развертыванию пропагандистской кампании, нацеленной на радикализацию населения, вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230214/bortnikov-1851898552.html

украина

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, украина, россия