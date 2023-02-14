https://ria.ru/20230214/nak-1851895219.html
В НАК заявили о развертывании Киевом пропагандистской кампании
В НАК заявили о развертывании Киевом пропагандистской кампании - РИА Новости, 14.02.2023
В НАК заявили о развертывании Киевом пропагандистской кампании
В ходе специальной военной операции на Украине противник предпринимает усилия по развертыванию пропагандистской кампании, нацеленной на радикализацию населения, РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:58
2023-02-14T11:58
2023-02-14T12:08
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
украина
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В ходе специальной военной операции на Украине противник предпринимает усилия по развертыванию пропагандистской кампании, нацеленной на радикализацию населения, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета РФ."Противником предпринимаются усилия по развертыванию пропагандистской кампании, нацеленной на радикализацию населения, вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230214/bortnikov-1851898552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, украина, россия
Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность, Украина, Россия
11:58 14.02.2023 (обновлено: 12:08 14.02.2023)
В НАК заявили о развертывании Киевом пропагандистской кампании
В НАК рассказали о пропагандистской кампании Киева для радикализации населения