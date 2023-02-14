https://ria.ru/20230214/naemnik-1852041612.html

СМИ сообщили о смерти восьмого британского наемника на Украине

СМИ сообщили о смерти восьмого британского наемника на Украине - РИА Новости, 14.02.2023

СМИ сообщили о смерти восьмого британского наемника на Украине

Восьмой британский подданный погиб на Украине с начала проведения российской специальной военной операции, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МИД... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T22:00

2023-02-14T22:00

2023-02-14T22:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Восьмой британский подданный погиб на Украине с начала проведения российской специальной военной операции, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МИД Соединенного Королевства. "Мы поддерживаем семью гражданина Великобритании, который погиб на Украине, и находимся в контакте с местными властями", - приводит телеканал слова представителя министерства. "Это уже восьмой британец, погибший с начала конфликта", - добавляется в сообщении. Отмечается, что британское правительство пока не предоставило информации о личности и обстоятельствах гибели этого человека. В конце января телеканал сообщал, что в окрестностях города Соледар в Донбассе были уничтожены два британских подданных - воевавшие на украинской стороне наемники Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу.

https://ria.ru/20230214/naemnik-1852021005.html

https://ria.ru/20230214/naemnik-1851973657.html

украина

великобритания

соледар

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в мире, украина, великобритания, соледар