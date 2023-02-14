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СМИ сообщили о смерти восьмого британского наемника на Украине - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/naemnik-1852041612.html
СМИ сообщили о смерти восьмого британского наемника на Украине
СМИ сообщили о смерти восьмого британского наемника на Украине - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ сообщили о смерти восьмого британского наемника на Украине
Восьмой британский подданный погиб на Украине с начала проведения российской специальной военной операции, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МИД... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T22:00
2023-02-14T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
соледар
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Восьмой британский подданный погиб на Украине с начала проведения российской специальной военной операции, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МИД Соединенного Королевства. "Мы поддерживаем семью гражданина Великобритании, который погиб на Украине, и находимся в контакте с местными властями", - приводит телеканал слова представителя министерства. "Это уже восьмой британец, погибший с начала конфликта", - добавляется в сообщении. Отмечается, что британское правительство пока не предоставило информации о личности и обстоятельствах гибели этого человека. В конце января телеканал сообщал, что в окрестностях города Соледар в Донбассе были уничтожены два британских подданных - воевавшие на украинской стороне наемники Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу.
https://ria.ru/20230214/naemnik-1852021005.html
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в мире, украина, великобритания, соледар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Соледар
22:00 14.02.2023
 
СМИ сообщили о смерти восьмого британского наемника на Украине

Sky News сообщили о смерти восьмого британского наемника на Украине

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Восьмой британский подданный погиб на Украине с начала проведения российской специальной военной операции, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.
"Мы поддерживаем семью гражданина Великобритании, который погиб на Украине, и находимся в контакте с местными властями", - приводит телеканал слова представителя министерства.
Украинские военнослужащие транспортируют раненого в госпитале в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 18:39Специальная военная операция на Украине
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"Это уже восьмой британец, погибший с начала конфликта", - добавляется в сообщении. Отмечается, что британское правительство пока не предоставило информации о личности и обстоятельствах гибели этого человека.
В конце января телеканал сообщал, что в окрестностях города Соледар в Донбассе были уничтожены два британских подданных - воевавшие на украинской стороне наемники Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу.
Украинские военные переносят раненого - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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