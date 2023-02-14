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New York Times опубликовала видео гибели американского наемника на Украине - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/naemnik-1852021005.html
New York Times опубликовала видео гибели американского наемника на Украине
New York Times опубликовала видео гибели американского наемника на Украине - РИА Новости, 14.02.2023
New York Times опубликовала видео гибели американского наемника на Украине
Газета New York Times опубликовала видео гибели американского наемника Пита Рида во время боевых действий на Украине. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:39
2023-02-14T21:40
в мире
украина
россия
польша
мария захарова
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Газета New York Times опубликовала видео гибели американского наемника Пита Рида во время боевых действий на Украине."На видео показан Рид с группой работников по оказанию помощи, стоящие рядом с белым фургоном, который они использовали для перевозки гуманитарных грузов. Ракета, летевшая параллельно земле, бьет прямо по фургону, уничтожая его и убивая Рида", — говорится в публикации.В начале февраля представитель Госдепа подтвердил РИА Новости смерть гражданина США на Украине, отказавшись уточнять имя погибшего. Американские СМИ сообщали, речь идет о наемнике, бывшем морском пехотинце Пите Риде.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.По оценкам западных изданий, по состоянию на январь в подразделениях ВСУ действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.
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в мире, украина, россия, польша, мария захарова, сша, вооруженные силы украины, государственный департамент сша
В мире, Украина, Россия, Польша, Мария Захарова, Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США
18:39 14.02.2023 (обновлено: 21:40 14.02.2023)
 
New York Times опубликовала видео гибели американского наемника на Украине

NYT опубликовала видео гибели американского наемника Рида после ракетного удара на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие транспортируют раненого в госпитале в Донецкой области
Украинские военнослужащие транспортируют раненого в госпитале в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие транспортируют раненого в госпитале в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Газета New York Times опубликовала видео гибели американского наемника Пита Рида во время боевых действий на Украине.
"На видео показан Рид с группой работников по оказанию помощи, стоящие рядом с белым фургоном, который они использовали для перевозки гуманитарных грузов. Ракета, летевшая параллельно земле, бьет прямо по фургону, уничтожая его и убивая Рида", — говорится в публикации.
В начале февраля представитель Госдепа подтвердил РИА Новости смерть гражданина США на Украине, отказавшись уточнять имя погибшего. Американские СМИ сообщали, речь идет о наемнике, бывшем морском пехотинце Пите Риде.
В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.
По оценкам западных изданий, по состоянию на январь в подразделениях ВСУ действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаМария ЗахароваСШАВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент США
 
 
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