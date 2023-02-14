https://ria.ru/20230214/naemnik-1851973657.html
СМИ сообщили о гибели третьего французского наемника под Донецком
СМИ сообщили о гибели третьего французского наемника под Донецком - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ сообщили о гибели третьего французского наемника под Донецком
Пятидесятилетний гражданин Франции, воевавший на украинской стороне, погиб 7 февраля от осколочных ранений недалеко от Донецка, сообщила французская... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:11
2023-02-14T16:11
2023-02-14T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
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вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. Пятидесятилетний гражданин Франции, воевавший на украинской стороне, погиб 7 февраля от осколочных ранений недалеко от Донецка, сообщила французская радиостанция RMC. Отмечается, что Давид Д. погиб 7 февраля. До этого он находился на Украине с августа по декабрь, а за 10 дней до ранения вновь отправился воевать. Он не числился в реестре французов, проживающих на Украине, и не был известен французским консульским службам. Как отмечает его сожительница, он рассказывал, что "ситуация на месте очень сложная, там очень много российских солдат". Радиостанция обратила внимание, что это уже третий французский наемник, погибший на Украине с начала специальной военной операции. В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
https://ria.ru/20230213/naemniki-1851628545.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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16:11 14.02.2023 (обновлено: 16:12 14.02.2023)
СМИ сообщили о гибели третьего французского наемника под Донецком
RMC: французский наемник, воевавший за ВСУ, получил смертельные ранения под Донецком