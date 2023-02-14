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Тридцать центров госуслуг "Мои документы" приведут в порядок в Москве - РИА Новости, 14.02.2023
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Тридцать центров госуслуг "Мои документы" приведут в порядок в Москве
Тридцать центров госуслуг "Мои документы" приведут в порядок в Москве - РИА Новости, 14.02.2023
Тридцать центров госуслуг "Мои документы" приведут в порядок в Москве
Специалисты столичного департамента капитального ремонта приведут в порядок 30 центров госуслуг "Мои документы" в 2023 году, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:43
2023-02-14T13:43
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специалисты столичного департамента капитального ремонта приведут в порядок 30 центров госуслуг "Мои документы" в 2023 году, сообщается на сайте мэра Москвы. "В этом году столичный департамент капитального ремонта продолжает проводить работы по обновлению помещений центров госуслуг "Мои документы". В 30 из них ремонт планируют завершить в этом году, а еще в одном центре — в следующем", - говорится в сообщении. По словам заместителя руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Алексея Васютина, 26 офисов сделают доступнее для маломобильных посетителей. Также среди новых центров будут не только офисы районного значения, но и один флагман. Он разместится в торгово-развлекательном центре "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице. Уточняется, что новый центр госуслуг займет площадь более 2,5 тысячи квадратных метров. В помещении будут работать более 60 окон приема. Также там появится медицинский кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе". Все обновленные центры госуслуг будут соответствовать единому стандарту комфорта. Помещения оснастят современными системами электро- и водоснабжения, водоотведения, центрального отопления и вентиляции. "В прошлом году мы открыли 13 центров госуслуг. Какие-то из них переехали в новые помещения, другие возобновили работу после капремонта, также открылись новые центры. Комфортные условия для горожан в офисах позволяют сделать процесс получения госуслуг приятнее и удобнее", - приводятся слова заместителя директора по инфраструктуре и безопасности центров госуслуг Москвы Анастасии Паниной.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
13:43 14.02.2023
 

Тридцать центров госуслуг "Мои документы" приведут в порядок в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудницы за работой во флагманском многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Сотрудницы за работой во флагманском многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудницы за работой во флагманском многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Специалисты столичного департамента капитального ремонта приведут в порядок 30 центров госуслуг "Мои документы" в 2023 году, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В этом году столичный департамент капитального ремонта продолжает проводить работы по обновлению помещений центров госуслуг "Мои документы". В 30 из них ремонт планируют завершить в этом году, а еще в одном центре — в следующем", - говорится в сообщении.
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По словам заместителя руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Алексея Васютина, 26 офисов сделают доступнее для маломобильных посетителей. Также среди новых центров будут не только офисы районного значения, но и один флагман. Он разместится в торгово-развлекательном центре "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице.
Уточняется, что новый центр госуслуг займет площадь более 2,5 тысячи квадратных метров. В помещении будут работать более 60 окон приема. Также там появится медицинский кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе". Все обновленные центры госуслуг будут соответствовать единому стандарту комфорта. Помещения оснастят современными системами электро- и водоснабжения, водоотведения, центрального отопления и вентиляции.
"В прошлом году мы открыли 13 центров госуслуг. Какие-то из них переехали в новые помещения, другие возобновили работу после капремонта, также открылись новые центры. Комфортные условия для горожан в офисах позволяют сделать процесс получения госуслуг приятнее и удобнее", - приводятся слова заместителя директора по инфраструктуре и безопасности центров госуслуг Москвы Анастасии Паниной.
 
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