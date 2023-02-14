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В Москве загорелось здание техцентра на площади 1500 квадратных метров - РИА Новости, 14.02.2023
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В Москве загорелось здание техцентра на площади 1500 квадратных метров
В Москве загорелось здание техцентра на площади 1500 квадратных метров - РИА Новости, 14.02.2023
В Москве загорелось здание техцентра на площади 1500 квадратных метров
Двухэтажное здание техцентра горит на площади 1500 квадратных метров на улице Декабристов в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.02.2023
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москва
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Двухэтажное здание техцентра горит на площади 1500 квадратных метров на улице Декабристов в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России. "В 23:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, СВАО, улица Декабристов, дом 45 "Г". По прибытии первых подразделений наблюдается возгорание в двухэтажном техцентре. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении. Добавляется, что пожарными спасены три человека. К тушению пожара привлечены 108 человек и 27 единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия, Происшествия
01:05 14.02.2023 (обновлено: 01:42 14.02.2023)
 
В Москве загорелось здание техцентра на площади 1500 квадратных метров

В Москве загорелось здание техцентра на площади 1500 квадратных метров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пожарная машина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Двухэтажное здание техцентра горит на площади 1500 квадратных метров на улице Декабристов в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В 23:58 поступило сообщение о пожаре по адресу: Москва, СВАО, улица Декабристов, дом 45 "Г". По прибытии первых подразделений наблюдается возгорание в двухэтажном техцентре. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пожарными спасены три человека. К тушению пожара привлечены 108 человек и 27 единиц техники.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРоссияПроисшествия
 
 
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