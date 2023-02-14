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В Воронеже осудят супругов за мошенничество с БАДами - РИА Новости, 14.02.2023
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В Воронеже осудят супругов за мошенничество с БАДами
В Воронеже осудят супругов за мошенничество с БАДами - РИА Новости, 14.02.2023
В Воронеже осудят супругов за мошенничество с БАДами
Супругов, обвиняемых в мошенничестве с "компенсациями" за купленные биологически активные добавки (БАД), будут судить в Воронеже, от рук криминальной пары... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:23
2023-02-14T19:23
происшествия
воронеж
россия
украина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Супругов, обвиняемых в мошенничестве с "компенсациями" за купленные биологически активные добавки (БАД), будут судить в Воронеже, от рук криминальной пары пострадали почти 240 человек, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении супружеской пары – граждан Украины. Мужчине предъявлено обвинение в совершении 237 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество - ред.). Его супруге инкриминируется совершение 142 эпизодов аналогичной противоправной деятельности", - сказала Волк. По версии следствия, фигуранты вместе с неустановленными соучастниками "работали" под видом правоохранителей. Они звонили гражданам и сообщали, что им положены компенсации за ранее купленные БАДы. Тем не менее, сначала нужно было оплатить госпошлину, которая якобы им в дальнейшем вернется. Доверчивые граждане переводили деньги на счета злоумышленников, а те тратили их на "преступные цели". Волк отметила, что супругов задержали весной 2021 года в Санкт-Петербурге. "Всего от действий участников группы пострадали 237 человек, проживающих более чем в 60 регионах страны. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила она.
https://ria.ru/20230214/moshennik-1851885839.html
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происшествия, воронеж, россия, украина, ирина волк
Происшествия, Воронеж, Россия, Украина, Ирина Волк
19:23 14.02.2023
 
В Воронеже осудят супругов за мошенничество с БАДами

В Воронеже осудят супругов, обманувших 237 человек с компенсациями за купленные БАДы

© Depositphotos.com / monticelloКапсулы контейнерами пищевых добавок
Капсулы контейнерами пищевых добавок - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Depositphotos.com / monticello
Капсулы контейнерами пищевых добавок . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Супругов, обвиняемых в мошенничестве с "компенсациями" за купленные биологически активные добавки (БАД), будут судить в Воронеже, от рук криминальной пары пострадали почти 240 человек, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении супружеской пары – граждан Украины. Мужчине предъявлено обвинение в совершении 237 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество - ред.). Его супруге инкриминируется совершение 142 эпизодов аналогичной противоправной деятельности", - сказала Волк.
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По версии следствия, фигуранты вместе с неустановленными соучастниками "работали" под видом правоохранителей. Они звонили гражданам и сообщали, что им положены компенсации за ранее купленные БАДы. Тем не менее, сначала нужно было оплатить госпошлину, которая якобы им в дальнейшем вернется. Доверчивые граждане переводили деньги на счета злоумышленников, а те тратили их на "преступные цели".
Волк отметила, что супругов задержали весной 2021 года в Санкт-Петербурге.
"Всего от действий участников группы пострадали 237 человек, проживающих более чем в 60 регионах страны. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила она.
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ПроисшествияВоронежРоссияУкраинаИрина Волк
 
 
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