https://ria.ru/20230214/moshennichestvo-1852027081.html

В Воронеже осудят супругов за мошенничество с БАДами

В Воронеже осудят супругов за мошенничество с БАДами - РИА Новости, 14.02.2023

В Воронеже осудят супругов за мошенничество с БАДами

Супругов, обвиняемых в мошенничестве с "компенсациями" за купленные биологически активные добавки (БАД), будут судить в Воронеже, от рук криминальной пары... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T19:23

2023-02-14T19:23

2023-02-14T19:23

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воронеж

россия

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ирина волк

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Супругов, обвиняемых в мошенничестве с "компенсациями" за купленные биологически активные добавки (БАД), будут судить в Воронеже, от рук криминальной пары пострадали почти 240 человек, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении супружеской пары – граждан Украины. Мужчине предъявлено обвинение в совершении 237 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество - ред.). Его супруге инкриминируется совершение 142 эпизодов аналогичной противоправной деятельности", - сказала Волк. По версии следствия, фигуранты вместе с неустановленными соучастниками "работали" под видом правоохранителей. Они звонили гражданам и сообщали, что им положены компенсации за ранее купленные БАДы. Тем не менее, сначала нужно было оплатить госпошлину, которая якобы им в дальнейшем вернется. Доверчивые граждане переводили деньги на счета злоумышленников, а те тратили их на "преступные цели". Волк отметила, что супругов задержали весной 2021 года в Санкт-Петербурге. "Всего от действий участников группы пострадали 237 человек, проживающих более чем в 60 регионах страны. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила она.

https://ria.ru/20230214/moshennik-1851885839.html

https://ria.ru/20230131/moshenniki-1848722839.html

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происшествия, воронеж, россия, украина, ирина волк