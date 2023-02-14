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Белград отверг причастность сербов к попыткам дестабилизировать Молдавию - РИА Новости, 14.02.2023
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Белград отверг причастность сербов к попыткам дестабилизировать Молдавию
Белград отверг причастность сербов к попыткам дестабилизировать Молдавию - РИА Новости, 14.02.2023
Белград отверг причастность сербов к попыткам дестабилизировать Молдавию
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в разговоре с молдавским коллегой Николаем Попеску отверг предположения о причастности граждан Сербии к... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:31
2023-02-14T18:31
сербия
в мире
молдавия
николай попеску
ивица дачич
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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в разговоре с молдавским коллегой Николаем Попеску отверг предположения о причастности граждан Сербии к попыткам дестабилизации Молдавии и назвал их "дезинформацией", заявило сербское министерство иностранных дел. Президент Молдавии Майя Санду в понедельник выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. По словам Санду, полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в страну для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории и "все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем". Сербский министр иностранных дел в тот же день потребовал доказательств от Кишинева, а во вторник провел телефонный разговор с Попеску. "Первый вице-премьер… отметил, что Сербия решительно отвергает любые инсинуации о потенциальной причастности наших граждан к возможным насильственным акциям в Молдавии, как заявила молдавская президент Майя Санду", - указал сербский МИД. Дачич подчеркнул, что Сербия и Молдавия – дружественные государства, и запросил всю информацию от молдавских госорганов доставить сербским службам безопасности. "Министр Попеску сказал, что данная информация получена от украинской разведслужбы и что она проверяется, добавив, что до сих пор не было примеров замешанности граждан Сербии, и что всей информацией органы безопасности двух стран будут обмениваться. Министры согласились приложить максимум усилий, чтобы не произошло нарушения дружеских отношений Сербии и Молдавии и предотвратить негативные последствия этой дезинформации", - говорится в сообщении. Уточняется, что необходимо разъяснить ситуацию и в преддверии футбольного матча 16 февраля "Шериф" – "Партизан" , так как ранее молдавские власти решили провести матч без зрителей и запретили въезд болельщикам сербского клуба.
https://ria.ru/20230214/destabilizatsiya-1851858599.html
https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840223399.html
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сербия, в мире, молдавия, николай попеску, ивица дачич
Сербия, В мире, Молдавия, Николай Попеску, Ивица Дачич
18:31 14.02.2023
 
Белград отверг причастность сербов к попыткам дестабилизировать Молдавию

Глава МИД Дачич отрицает причастность сербов к попыткам дестабилизировать Молдавию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сербии Ивица Дачич
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в разговоре с молдавским коллегой Николаем Попеску отверг предположения о причастности граждан Сербии к попыткам дестабилизации Молдавии и назвал их "дезинформацией", заявило сербское министерство иностранных дел.
Президент Молдавии Майя Санду в понедельник выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. По словам Санду, полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в страну для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории и "все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем".
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 09:42
МИД прокомментировал заявления Кишинева о плане России по дестабилизации
Сербский министр иностранных дел в тот же день потребовал доказательств от Кишинева, а во вторник провел телефонный разговор с Попеску. "Первый вице-премьер… отметил, что Сербия решительно отвергает любые инсинуации о потенциальной причастности наших граждан к возможным насильственным акциям в Молдавии, как заявила молдавская президент Майя Санду", - указал сербский МИД. Дачич подчеркнул, что Сербия и Молдавия – дружественные государства, и запросил всю информацию от молдавских госорганов доставить сербским службам безопасности.
"Министр Попеску сказал, что данная информация получена от украинской разведслужбы и что она проверяется, добавив, что до сих пор не было примеров замешанности граждан Сербии, и что всей информацией органы безопасности двух стран будут обмениваться. Министры согласились приложить максимум усилий, чтобы не произошло нарушения дружеских отношений Сербии и Молдавии и предотвратить негативные последствия этой дезинформации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что необходимо разъяснить ситуацию и в преддверии футбольного матча 16 февраля "Шериф" – "Партизан" , так как ранее молдавские власти решили провести матч без зрителей и запретили въезд болельщикам сербского клуба.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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СербияВ миреМолдавияНиколай ПопескуИвица Дачич
 
 
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