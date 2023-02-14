https://ria.ru/20230214/moldaviya-1852018156.html

Белград отверг причастность сербов к попыткам дестабилизировать Молдавию

Белград отверг причастность сербов к попыткам дестабилизировать Молдавию - РИА Новости, 14.02.2023

Белград отверг причастность сербов к попыткам дестабилизировать Молдавию

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в разговоре с молдавским коллегой Николаем Попеску отверг предположения о причастности граждан Сербии к... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:31

2023-02-14T18:31

2023-02-14T18:31

сербия

в мире

молдавия

николай попеску

ивица дачич

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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в разговоре с молдавским коллегой Николаем Попеску отверг предположения о причастности граждан Сербии к попыткам дестабилизации Молдавии и назвал их "дезинформацией", заявило сербское министерство иностранных дел. Президент Молдавии Майя Санду в понедельник выступила за расширение полномочий Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. По словам Санду, полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в страну для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории и "все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем". Сербский министр иностранных дел в тот же день потребовал доказательств от Кишинева, а во вторник провел телефонный разговор с Попеску. "Первый вице-премьер… отметил, что Сербия решительно отвергает любые инсинуации о потенциальной причастности наших граждан к возможным насильственным акциям в Молдавии, как заявила молдавская президент Майя Санду", - указал сербский МИД. Дачич подчеркнул, что Сербия и Молдавия – дружественные государства, и запросил всю информацию от молдавских госорганов доставить сербским службам безопасности. "Министр Попеску сказал, что данная информация получена от украинской разведслужбы и что она проверяется, добавив, что до сих пор не было примеров замешанности граждан Сербии, и что всей информацией органы безопасности двух стран будут обмениваться. Министры согласились приложить максимум усилий, чтобы не произошло нарушения дружеских отношений Сербии и Молдавии и предотвратить негативные последствия этой дезинформации", - говорится в сообщении. Уточняется, что необходимо разъяснить ситуацию и в преддверии футбольного матча 16 февраля "Шериф" – "Партизан" , так как ранее молдавские власти решили провести матч без зрителей и запретили въезд болельщикам сербского клуба.

https://ria.ru/20230214/destabilizatsiya-1851858599.html

https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840223399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сербия, в мире, молдавия, николай попеску, ивица дачич