https://ria.ru/20230214/moldaviya-1851956768.html

Молдавия закрыла воздушное пространство

Молдавия закрыла воздушное пространство - РИА Новости, 14.02.2023

Молдавия закрыла воздушное пространство

Власти Молдавии закрыли небо для полетов, сообщила пресс-служба авиакомпании Air Moldova в Facebook*. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:20

2023-02-14T15:20

2023-02-14T16:12

молдавия

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КИШИНЕВ, 14 фев — РИА Новости. Власти Молдавии закрыли небо для полетов, сообщила пресс-служба авиакомпании Air Moldova в Facebook*."Воздушное пространство Молдавии закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения", — говорится в публикации.В пресс-службе Международного аэропорта Кишинева РИА Новости подтвердили, что рейсы отменены, но отказались предоставить дополнительную информацию.Известно, что решение о закрытии воздушного пространства принял Орган гражданской авиации. Вновь открыть небо планируется в 17:00 мск.Власти республики ситуацию пока не комментировали.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

молдавия, в мире