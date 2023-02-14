https://ria.ru/20230214/moldaviya-1851956768.html
Молдавия закрыла воздушное пространство
Молдавия закрыла воздушное пространство - РИА Новости, 14.02.2023
Молдавия закрыла воздушное пространство
Власти Молдавии закрыли небо для полетов, сообщила пресс-служба авиакомпании Air Moldova в Facebook*. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:20
2023-02-14T15:20
2023-02-14T16:12
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 14 фев — РИА Новости. Власти Молдавии закрыли небо для полетов, сообщила пресс-служба авиакомпании Air Moldova в Facebook*."Воздушное пространство Молдавии закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения", — говорится в публикации.В пресс-службе Международного аэропорта Кишинева РИА Новости подтвердили, что рейсы отменены, но отказались предоставить дополнительную информацию.Известно, что решение о закрытии воздушного пространства принял Орган гражданской авиации. Вновь открыть небо планируется в 17:00 мск.Власти республики ситуацию пока не комментировали.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире
15:20 14.02.2023 (обновлено: 16:12 14.02.2023)
Молдавия закрыла воздушное пространство
Air Moldova сообщила о закрытии воздушного пространства Молдавии по неизвестным причинам
КИШИНЕВ, 14 фев — РИА Новости. Власти Молдавии закрыли небо для полетов, сообщила пресс-служба авиакомпании Air Moldova в Facebook*.
"Воздушное пространство Молдавии закрыто, ждем возобновления полетов. Сегодняшнее расписание претерпит изменения", — говорится в публикации.
В пресс-службе Международного аэропорта Кишинева
РИА Новости подтвердили, что рейсы отменены, но отказались предоставить дополнительную информацию.
Известно, что решение о закрытии воздушного пространства принял Орган гражданской авиации. Вновь открыть небо планируется в 17:00 мск.
Власти республики ситуацию пока не комментировали.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская