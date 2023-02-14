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Сенатор не видит необходимости в новой волне частичной мобилизации - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/mobilizatsiya-1851919520.html
Сенатор не видит необходимости в новой волне частичной мобилизации
Сенатор не видит необходимости в новой волне частичной мобилизации - РИА Новости, 14.02.2023
Сенатор не видит необходимости в новой волне частичной мобилизации
Необходимость в новой волне частичной мобилизации на данный момент отсутствует, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:13
2023-02-14T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
совет федерации рф
владимир чижов
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Необходимость в новой волне частичной мобилизации на данный момент отсутствует, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. "Это вопрос к высшему руководству и к военным. Это будет зависеть от хода военной операции. На данный момент, насколько я понимаю, такой потребности у наших вооружённых сил нет", - сказал он, отвечая на вопрос про появляющиеся в СМИ сообщения о возможности продолжения мобилизации. Чижов также отметил, что на данный момент очевиден перелом в пользу РФ ситуации на Украине. "Достаточно посмотреть на то, что происходит", - добавил парламентарий. В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о вероятности объявления второй волны частичной мобилизации. Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".
https://ria.ru/20230213/ssha-1851626088.html
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безопасность, россия, совет федерации рф, владимир чижов, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Чижов, Частичная мобилизация в России
13:13 14.02.2023
 
Сенатор не видит необходимости в новой волне частичной мобилизации

Сенатор Чижов: у ВС России сейчас нет потребности в новой волне частичной мобилизации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСенатор Владимир Чижов
Сенатор Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Необходимость в новой волне частичной мобилизации на данный момент отсутствует, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"Это вопрос к высшему руководству и к военным. Это будет зависеть от хода военной операции. На данный момент, насколько я понимаю, такой потребности у наших вооружённых сил нет", - сказал он, отвечая на вопрос про появляющиеся в СМИ сообщения о возможности продолжения мобилизации.
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Чижов также отметил, что на данный момент очевиден перелом в пользу РФ ситуации на Украине. "Достаточно посмотреть на то, что происходит", - добавил парламентарий.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о вероятности объявления второй волны частичной мобилизации.
Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСовет Федерации РФВладимир ЧижовЧастичная мобилизация в России
 
 
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