https://ria.ru/20230214/mobilizatsiya-1851919520.html

Сенатор не видит необходимости в новой волне частичной мобилизации

Сенатор не видит необходимости в новой волне частичной мобилизации - РИА Новости, 14.02.2023

Сенатор не видит необходимости в новой волне частичной мобилизации

Необходимость в новой волне частичной мобилизации на данный момент отсутствует, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:13

2023-02-14T13:13

2023-02-14T13:13

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

совет федерации рф

владимир чижов

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Необходимость в новой волне частичной мобилизации на данный момент отсутствует, заявил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. "Это вопрос к высшему руководству и к военным. Это будет зависеть от хода военной операции. На данный момент, насколько я понимаю, такой потребности у наших вооружённых сил нет", - сказал он, отвечая на вопрос про появляющиеся в СМИ сообщения о возможности продолжения мобилизации. Чижов также отметил, что на данный момент очевиден перелом в пользу РФ ситуации на Украине. "Достаточно посмотреть на то, что происходит", - добавил парламентарий. В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о вероятности объявления второй волны частичной мобилизации. Ранее в посольстве США в РФ призвали своих граждан, а также лиц с двойным гражданством воздержаться от поездок в Россию из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а тех, кто уже находится на ее территории, срочно покинуть страну. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать им в доступе к консульской помощи США, подвергнуть их мобилизации, воспрепятствовать их выезду из России и/или призвать их на военную службу".

https://ria.ru/20230213/ssha-1851626088.html

https://ria.ru/20230203/mobilizatsiya-1849669757.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, совет федерации рф, владимир чижов, частичная мобилизация в россии