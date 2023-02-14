https://ria.ru/20230214/mid-1851838814.html

Спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким, заявили в МИД

Спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2023

Спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким, заявили в МИД

Спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким и говорить о вытеснении России с европейских рынков не приходится, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T04:34

2023-02-14T04:34

2023-02-14T04:36

россия

европа

болгария

юрий пилипсон

владимир путин

софия (королева испании)

газпром

цены на нефть

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким и говорить о вытеснении России с европейских рынков не приходится, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме."Внятного экономического обоснования для подобных действий мы не видим: увеличиваются затраты, появляются риски недобора нужных объемов. Болгарских потребителей, в свою очередь, убеждают в том, что реальный рост цены на газ компенсируется мифическим "укреплением энергетической безопасности" Болгарии", - сказал дипломат, комментируя то, что София перестала получать российский газ из-за отказа платить за поставки в рублях.Пилипсон отметил, что предложенный Россией в апреле алгоритм внесения платежей прозрачен, прост и надежен, многие европейские компании успешно им пользуются."Сожалеем, что болгарское руководство пошло по другому пути", - добавил он."При этом говорить сегодня о вытеснении России с европейских рынков не приходится, спрос на энергоносители остается высоким. Если болгарское правительство хотело поскорее просигнализировать кому-либо о том, что "российский" газ в страну больше не идет, а поступает тот же "турецкий", то за смену этикетки придется платить дополнительно, разумеется, за счет средств своих налогоплательщиков", - подчеркнул Пилипсон .

https://ria.ru/20230214/nefteprodukty-1851834957.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230101/problemy-1842761279.html

россия

европа

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россия, европа, болгария, юрий пилипсон, владимир путин, софия (королева испании), газпром, цены на нефть