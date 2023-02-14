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Спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2023
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Спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким, заявили в МИД
Спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2023
Спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким, заявили в МИД
Спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким и говорить о вытеснении России с европейских рынков не приходится, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T04:34
2023-02-14T04:36
россия
европа
болгария
юрий пилипсон
владимир путин
софия (королева испании)
газпром
цены на нефть
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким и говорить о вытеснении России с европейских рынков не приходится, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме."Внятного экономического обоснования для подобных действий мы не видим: увеличиваются затраты, появляются риски недобора нужных объемов. Болгарских потребителей, в свою очередь, убеждают в том, что реальный рост цены на газ компенсируется мифическим "укреплением энергетической безопасности" Болгарии", - сказал дипломат, комментируя то, что София перестала получать российский газ из-за отказа платить за поставки в рублях.Пилипсон отметил, что предложенный Россией в апреле алгоритм внесения платежей прозрачен, прост и надежен, многие европейские компании успешно им пользуются."Сожалеем, что болгарское руководство пошло по другому пути", - добавил он."При этом говорить сегодня о вытеснении России с европейских рынков не приходится, спрос на энергоносители остается высоким. Если болгарское правительство хотело поскорее просигнализировать кому-либо о том, что "российский" газ в страну больше не идет, а поступает тот же "турецкий", то за смену этикетки придется платить дополнительно, разумеется, за счет средств своих налогоплательщиков", - подчеркнул Пилипсон .
https://ria.ru/20230214/nefteprodukty-1851834957.html
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россия, европа, болгария, юрий пилипсон, владимир путин, софия (королева испании), газпром, цены на нефть
Россия, Европа, Болгария, Юрий Пилипсон, Владимир Путин, София (королева Испании), Газпром, Цены на нефть
04:34 14.02.2023 (обновлено: 04:36 14.02.2023)
 
Спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким, заявили в МИД

Дипломат Пилипсон: спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким и говорить о вытеснении России с европейских рынков не приходится, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.
"Внятного экономического обоснования для подобных действий мы не видим: увеличиваются затраты, появляются риски недобора нужных объемов. Болгарских потребителей, в свою очередь, убеждают в том, что реальный рост цены на газ компенсируется мифическим "укреплением энергетической безопасности" Болгарии", - сказал дипломат, комментируя то, что София перестала получать российский газ из-за отказа платить за поставки в рублях.
Пилипсон отметил, что предложенный Россией в апреле алгоритм внесения платежей прозрачен, прост и надежен, многие европейские компании успешно им пользуются.
"Сожалеем, что болгарское руководство пошло по другому пути", - добавил он.
"При этом говорить сегодня о вытеснении России с европейских рынков не приходится, спрос на энергоносители остается высоким. Если болгарское правительство хотело поскорее просигнализировать кому-либо о том, что "российский" газ в страну больше не идет, а поступает тот же "турецкий", то за смену этикетки придется платить дополнительно, разумеется, за счет средств своих налогоплательщиков", - подчеркнул Пилипсон .
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РоссияЕвропаБолгарияЮрий ПилипсонВладимир ПутинСофия (королева Испании)ГазпромЦены на нефть
 
 
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