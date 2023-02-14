04:34 14.02.2023 (обновлено: 04:36 14.02.2023)
Спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким, заявили в МИД
Дипломат Пилипсон: спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спрос на российские энергоносители в Европе остается высоким и говорить о вытеснении России с европейских рынков не приходится, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
"Внятного экономического обоснования для подобных действий мы не видим: увеличиваются затраты, появляются риски недобора нужных объемов. Болгарских потребителей, в свою очередь, убеждают в том, что реальный рост цены на газ компенсируется мифическим "укреплением энергетической безопасности" Болгарии", - сказал дипломат, комментируя то, что София перестала получать российский газ из-за отказа платить за поставки в рублях.
Пилипсон отметил, что предложенный Россией в апреле алгоритм внесения платежей прозрачен, прост и надежен, многие европейские компании успешно им пользуются.
"Сожалеем, что болгарское руководство пошло по другому пути", - добавил он.
"При этом говорить сегодня о вытеснении России с европейских рынков не приходится, спрос на энергоносители остается высоким. Если болгарское правительство хотело поскорее просигнализировать кому-либо о том, что "российский" газ в страну больше не идет, а поступает тот же "турецкий", то за смену этикетки придется платить дополнительно, разумеется, за счет средств своих налогоплательщиков", - подчеркнул Пилипсон .