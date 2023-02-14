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ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика тонометров Microlife - РИА Новости, 14.02.2023
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ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика тонометров Microlife
ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика тонометров Microlife - РИА Новости, 14.02.2023
ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика тонометров Microlife
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила в действиях швейцарского производителя и поставщика тонометров Microlife AG признаки незаконной координации... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:45
2023-02-14T17:45
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила в действиях швейцарского производителя и поставщика тонометров Microlife AG признаки незаконной координации экономической деятельности, возбудила в отношении компании дело, сообщает пресс-служба ведомства. "ФАС обнаружила признаки незаконной координации экономической деятельности в действиях производителя тонометров... ФАС России возбудила дело в отношении компании Microlife AG – швейцарского производителя и поставщика приборов для измерения артериального давления", - говорится в сообщении. Антимонопольная служба установила, что компания-производитель направляла своим покупателям указания по соблюдению розничных цен на тонометры. Так, по указанию производителя, цена на приборы не должна была быть ниже заранее определенной суммы. Оптовые покупатели впоследствии перепродавали приборы аптекам, маркетплейсам и другим розничным продавцам. Отмечается, что в результате таких действий фактически устранялась конкуренция между розничными продавцами. Это привело к установлению и поддержанию цен на тонометры. В случае установления вины в нарушении антимонопольного законодательства компании грозит штраф в соответствии с федеральным законом "О защите конкуренции".
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), здоровье - общество
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Здоровье - Общество
17:45 14.02.2023
 
ФАС возбудила дело против швейцарского поставщика тонометров Microlife

ФАС обвинила швейцарского поставщика тонометров Microlife в незаконной координации цен

© Pexels/Yaroslav ShuraevТонометр
Тонометр
© Pexels/Yaroslav Shuraev
Тонометр. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила в действиях швейцарского производителя и поставщика тонометров Microlife AG признаки незаконной координации экономической деятельности, возбудила в отношении компании дело, сообщает пресс-служба ведомства.
"ФАС обнаружила признаки незаконной координации экономической деятельности в действиях производителя тонометров... ФАС России возбудила дело в отношении компании Microlife AG – швейцарского производителя и поставщика приборов для измерения артериального давления", - говорится в сообщении.
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Антимонопольная служба установила, что компания-производитель направляла своим покупателям указания по соблюдению розничных цен на тонометры. Так, по указанию производителя, цена на приборы не должна была быть ниже заранее определенной суммы. Оптовые покупатели впоследствии перепродавали приборы аптекам, маркетплейсам и другим розничным продавцам.
Отмечается, что в результате таких действий фактически устранялась конкуренция между розничными продавцами. Это привело к установлению и поддержанию цен на тонометры.
В случае установления вины в нарушении антимонопольного законодательства компании грозит штраф в соответствии с федеральным законом "О защите конкуренции".
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Здоровье - Общество
 
 
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