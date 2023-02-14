13:19 14.02.2023 (обновлено: 16:31 14.02.2023)
МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО
Глава МИД Польши Рау сообщил об увольнении из министерства выпускников МГИМО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 фев — РИА Новости. МИД Польши уволил всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО), заявил глава ведомства Збигнев Рау в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.
"Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации", — пояснил дипломат.
По его словам, МГИМО было частью великого проекта советского империализма и инвестицией в функционирование российского империализма.
Рау добавил, что выпускников вуза нет среди сотрудников министерства уже два месяца. При этом он не уточнил, сколько выпускников университета ему пришлось уволить.
Как подчеркнул на прошлой неделе посол России в Польше Сергей Андреев, отношения стран стремятся к нулю, но Москва по своей инициативе разрывать отношения ни с кем не собирается, поскольку рано или поздно разговаривать придется.