https://ria.ru/20230214/mgimo-1851921518.html

МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО

МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО - РИА Новости, 14.02.2023

МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО

МИД Польши уволил всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО), заявил глава ведомства Збигнев Рау в интервью изданию РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:19

2023-02-14T13:19

2023-02-14T16:31

збигнев рау

мгимо

мид польши

польша

россия

в мире

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ВАРШАВА, 14 фев — РИА Новости. МИД Польши уволил всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО), заявил глава ведомства Збигнев Рау в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.По его словам, МГИМО было частью великого проекта советского империализма и инвестицией в функционирование российского империализма.Рау добавил, что выпускников вуза нет среди сотрудников министерства уже два месяца. При этом он не уточнил, сколько выпускников университета ему пришлось уволить.Как подчеркнул на прошлой неделе посол России в Польше Сергей Андреев, отношения стран стремятся к нулю, но Москва по своей инициативе разрывать отношения ни с кем не собирается, поскольку рано или поздно разговаривать придется.

https://ria.ru/20230214/vizy-1851899123.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

збигнев рау, мгимо, мид польши, польша, россия, в мире