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Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" исполнили мечту девочки

Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" исполнили мечту девочки - РИА Новости, 14.02.2023

Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" исполнили мечту девочки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 13-летней Тани... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:34

2023-02-14T17:34

2023-02-14T17:34

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россия

сергей лавров

миа "россия сегодня"

елка желаний

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 13-летней Тани Алексеевой, инвалида-колясочника с ДЦП и слабым зрением, о встрече с известным журналистом.Департамент информации и печати МИД РФ совместно с пресс-службой "России сегодня" организовали поездку девочки из Ленинградской области в Москву и ее встречу с военным корреспондентом РИА Новости Михаилом Алаеддином. Девочка передала военкору посвященную участникам СВО стенгазету с письмами для наших солдат."Эту газету делали я и вся моя школа. От одного класса – по одному письму для солдат", – сказала Таня. Перед тем как ее мечта сбылась, девочка встретилась с министром в здании МИДа на Смоленской площади и взяла у него небольшое интервью.Михаил Алаеддин в свою очередь поблагодарил Таню за ценный подарок: "Наши бойцы на передовой всегда ждут этих писем, большое дело, что вы сделали это вместе с одноклассниками. Уверен, эта газета займёт достойное место. Ждём тебя в рядах журналистов!"Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20230131/nagrada-1848635172.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, сергей лавров, миа "россия сегодня", елка желаний