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Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" исполнили мечту девочки - РИА Новости, 14.02.2023
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Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" исполнили мечту девочки
Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" исполнили мечту девочки - РИА Новости, 14.02.2023
Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" исполнили мечту девочки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 13-летней Тани... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:34
2023-02-14T17:34
новости агентства
россия
сергей лавров
миа "россия сегодня"
елка желаний
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 13-летней Тани Алексеевой, инвалида-колясочника с ДЦП и слабым зрением, о встрече с известным журналистом.Департамент информации и печати МИД РФ совместно с пресс-службой "России сегодня" организовали поездку девочки из Ленинградской области в Москву и ее встречу с военным корреспондентом РИА Новости Михаилом Алаеддином. Девочка передала военкору посвященную участникам СВО стенгазету с письмами для наших солдат."Эту газету делали я и вся моя школа. От одного класса – по одному письму для солдат", – сказала Таня. Перед тем как ее мечта сбылась, девочка встретилась с министром в здании МИДа на Смоленской площади и взяла у него небольшое интервью.Михаил Алаеддин в свою очередь поблагодарил Таню за ценный подарок: "Наши бойцы на передовой всегда ждут этих писем, большое дело, что вы сделали это вместе с одноклассниками. Уверен, эта газета займёт достойное место. Ждём тебя в рядах журналистов!"Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. Акция продлится до 28 февраля.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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новости агентства, россия, сергей лавров, миа "россия сегодня", елка желаний
Новости агентства, Россия, Сергей Лавров, МИА "Россия сегодня", Елка желаний
17:34 14.02.2023
 

Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" исполнили мечту девочки

© РИА Новости / Илья ПиталевМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 13-летней Тани Алексеевой, инвалида-колясочника с ДЦП и слабым зрением, о встрече с известным журналистом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и медиагруппа Россия сегодня в рамках благотворительной акции Елка желаний исполнили мечту 13-летней Тани Алексеевой, инвалида-колясочника с ДЦП и слабым зрением, о встрече с известным журналистом - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 13-летней Тани Алексеевой, инвалида-колясочника с ДЦП и слабым зрением, о встрече с известным журналистом.
Департамент информации и печати МИД РФ совместно с пресс-службой "России сегодня" организовали поездку девочки из Ленинградской области в Москву и ее встречу с военным корреспондентом РИА Новости Михаилом Алаеддином. Девочка передала военкору посвященную участникам СВО стенгазету с письмами для наших солдат.
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"Эту газету делали я и вся моя школа. От одного класса – по одному письму для солдат", – сказала Таня. Перед тем как ее мечта сбылась, девочка встретилась с министром в здании МИДа на Смоленской площади и взяла у него небольшое интервью.
Михаил Алаеддин в свою очередь поблагодарил Таню за ценный подарок: "Наши бойцы на передовой всегда ждут этих писем, большое дело, что вы сделали это вместе с одноклассниками. Уверен, эта газета займёт достойное место. Ждём тебя в рядах журналистов!"
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. Акция продлится до 28 февраля.
 
Новости агентстваРоссияСергей ЛавровМИА "Россия сегодня"Елка желаний
 
 
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