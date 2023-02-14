https://ria.ru/20230214/mechta-1851998514.html
Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" исполнили мечту девочки
Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" исполнили мечту девочки - РИА Новости, 14.02.2023
Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" исполнили мечту девочки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 13-летней Тани... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:34
2023-02-14T17:34
2023-02-14T17:34
новости агентства
россия
сергей лавров
миа "россия сегодня"
елка желаний
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 13-летней Тани Алексеевой, инвалида-колясочника с ДЦП и слабым зрением, о встрече с известным журналистом.Департамент информации и печати МИД РФ совместно с пресс-службой "России сегодня" организовали поездку девочки из Ленинградской области в Москву и ее встречу с военным корреспондентом РИА Новости Михаилом Алаеддином. Девочка передала военкору посвященную участникам СВО стенгазету с письмами для наших солдат."Эту газету делали я и вся моя школа. От одного класса – по одному письму для солдат", – сказала Таня. Перед тем как ее мечта сбылась, девочка встретилась с министром в здании МИДа на Смоленской площади и взяла у него небольшое интервью.Михаил Алаеддин в свою очередь поблагодарил Таню за ценный подарок: "Наши бойцы на передовой всегда ждут этих писем, большое дело, что вы сделали это вместе с одноклассниками. Уверен, эта газета займёт достойное место. Ждём тебя в рядах журналистов!"Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20230131/nagrada-1848635172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, россия, сергей лавров, миа "россия сегодня", елка желаний
Новости агентства, Россия, Сергей Лавров, МИА "Россия сегодня", Елка желаний
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и медиагруппа "Россия сегодня" в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнили мечту 13-летней Тани Алексеевой, инвалида-колясочника с ДЦП и слабым зрением, о встрече с известным журналистом.
Департамент информации и печати МИД РФ совместно с пресс-службой "России сегодня" организовали поездку девочки из Ленинградской области в Москву
и ее встречу с военным корреспондентом РИА Новости Михаилом Алаеддином. Девочка передала военкору посвященную участникам СВО стенгазету с письмами для наших солдат.
"Эту газету делали я и вся моя школа. От одного класса – по одному письму для солдат", – сказала Таня. Перед тем как ее мечта сбылась, девочка встретилась с министром в здании МИДа на Смоленской площади и взяла у него небольшое интервью.
Михаил Алаеддин в свою очередь поблагодарил Таню за ценный подарок: "Наши бойцы на передовой всегда ждут этих писем, большое дело, что вы сделали это вместе с одноклассниками. Уверен, эта газета займёт достойное место. Ждём тебя в рядах журналистов!"
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. Акция продлится до 28 февраля.