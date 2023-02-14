https://ria.ru/20230214/marki-1851861105.html

В КНДР выпустят марки с Ким Чен Ыном и его дочерью

В КНДР выпустят марки с Ким Чен Ыном и его дочерью - РИА Новости, 14.02.2023

В КНДР выпустят марки с Ким Чен Ыном и его дочерью

Северная Корея во вторник представила дизайн новых почтовых марок с фотографиями лидера КНДР Ким Чен Ына и его дочери, известной как Ким Чжу Э, следует из... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T09:58

2023-02-14T09:58

2023-02-14T09:58

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ким чен ын

ли соль чжу

деннис родман

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СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости. Северная Корея во вторник представила дизайн новых почтовых марок с фотографиями лидера КНДР Ким Чен Ына и его дочери, известной как Ким Чжу Э, следует из публикации на сайте Корейской почтовой корпорации. На марках, дизайн которых размещен на веб-сайте, изображены фотографии лидера Северной Кореи и его дочери, присутствовавших на испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17" в ноябре прошлого года. Это первый случай, когда КНДР выпустит марки с изображением дочери, которая, предположительно, является вторым ребенком Ким Чен Ына, Ким Чжу Э. Официальные СМИ Северной Кореи упоминают девочку без обозначения ее имени. Ее изображения появятся на пяти из восьми марок, в том числе фотография с ее прогулки с Ким Чен Ыном, фото на фоне ракеты и с военнослужащими, сделанные на испытательном пуске "Хвасон-17". Согласно веб-сайту, марки будут выпущены 17 февраля. Последний раз дочь Ким Чен Ына появлялась на публике 8 февраля, вместе с отцом и матерью, супругой Ким Чен Ына Ли Соль Чжу, девочка посмотрела военный парад в честь 75-летия армии КНДР. Ким Чен Ын впервые показал народу свою дочь, которая вместе с ним наблюдала за пуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа "Хвасон-17" 18 ноября. Позже Ким Чен Ын "вместе с любимой дочерью" сфотографировался на память с личным составом, внесшим вклад в успешный испытательный запуск МБР. Это стало первым случаем, когда официальные СМИ Северной Кореи раскрыли внешность дочери Кима. Информация о количестве детей Ким Чен Ына, их пол или возраст тщательно скрываются. По данным разведки и различных СМИ, жена Ким Чен Ына Ри Соль Чжу, с которой он женат с 2009 года, рожала детей в 2010, 2013 и 2017 годах. По сообщению звезды американского баскетбола Денниса Родмана, посетившего Северную Корею в 2013 году, ребенок, родившийся в том году – это девочка по имени "Ким Чжу Э". Старший отпрыск Кимов, предположительно, мальчик. Отмечалось, что девочка на опубликованных ЦАТК фотографиях, как раз может быть "Ким Чжу Э" 2013 года рождения, но утверждать ничего с уверенностью нельзя, так как ни имя, ни возраст дочери в этот раз обнародованы не были.

https://ria.ru/20230209/kndr-1850733005.html

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в мире, справки, ким чен ын, ли соль чжу, деннис родман