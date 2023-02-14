https://ria.ru/20230214/lvov-1851882999.html

Во Львове и области разрушены почти все электроподстанции, сообщил мэр

Во Львове и области разрушены почти все электроподстанции, сообщил мэр - РИА Новости, 14.02.2023

Во Львове и области разрушены почти все электроподстанции, сообщил мэр

Во Львове и области из-за ракетных обстрелов разрушены почти все подстанции, подача электричества для региона стала большой проблемой, заявил мэр города Андрей... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:16

2023-02-14T11:16

2023-02-14T11:59

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Во Львове и области из-за ракетных обстрелов разрушены почти все подстанции, подача электричества для региона стала большой проблемой, заявил мэр города Андрей Садовой."У нас уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области. Поэтому электроснабжение является большой проблемой, но наши электрики находят нестандартные решения, поэтому промышленность и учреждения, которые должны обеспечить город, работают", — приводит его слова издание "РБК-Украина". Чиновник добавил, что разрушены многие другие объекты критической инфраструктуры. Большинство из них уже не отремонтировать — их будут отстраивать заново. Десятого февраля на Украине трижды объявляли масштабную воздушную тревогу. СМИ сообщали о взрывах в Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура.Россия начала наносить ракетные удары по украинским объектам в октябре через несколько дней после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских спецслужб, стоит СБУ.

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

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