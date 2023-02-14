https://ria.ru/20230214/lorak-1851992353.html
Ани Лорак призналась в новом романе
Ани Лорак призналась в новом романе - РИА Новости, 14.02.2023
Ани Лорак призналась в новом романе
Ани Лорак (Каролина Куек) призналась, что встретила новую любовь. Избранником певицы стал иностранец по имени Исаак Виджраку. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:51
2023-02-14T18:51
2023-02-14T18:51
шоубиз
ани лорак
отношения
знаменитости
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ани Лорак (Каролина Куек) призналась, что встретила новую любовь. Избранником певицы стал иностранец по имени Исаак Виджраку.Однако она не раскрыла подробности отношений с избранником. По информации СМИ, Виджраку работает тренером по йоге. Кроме того, он воспитывает двоих детей от предыдущих отношений. Подписчики Лорак неоднозначно отреагировали на новость о ее новом романе. Одни заподозрили возлюбленного артистки в неискренности. Другие поддержали певицу. Ранее певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что простит экс-возлюбленного, если он исправится. По словам певицы, ее слова о готовности к знакомству с новым мужчиной были шуткой.
https://ria.ru/20230207/sarukhanov-1850380368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ани лорак, отношения, знаменитости
Шоубиз, Ани Лорак, отношения, Знаменитости
Ани Лорак призналась в новом романе
Ани Лорак рассекретила нового возлюбленного Исаака Виджраку
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ани Лорак (Каролина Куек) призналась, что встретила новую любовь. Избранником певицы стал иностранец по имени Исаак Виджраку.
"Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду", – обратилась к возлюбленному исполнительница в своей соцсети.
Однако она не раскрыла подробности отношений с избранником. По информации СМИ, Виджраку работает тренером по йоге. Кроме того, он воспитывает двоих детей от предыдущих отношений.
Подписчики Лорак неоднозначно отреагировали на новость о ее новом романе. Одни заподозрили возлюбленного артистки в неискренности.
"Не нравятся его глаза. Хитрый жук", "Нам ваш выбор не понравился", Похож на альфонса", "Скоро будет разочарование", – высказались комментаторы.
Другие поддержали певицу.
"Любите и будьте любимыми!", "Красивая пара. Берегите любовь!", "Рады за тебя!", "Пусть у вас все будет хорошо!", – отреагировали поклонники Лорак.
Ранее певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила
, что простит экс-возлюбленного, если он исправится. По словам певицы, ее слова о готовности к знакомству с новым мужчиной были шуткой.