https://ria.ru/20230214/lorak-1851992353.html

Ани Лорак призналась в новом романе

Ани Лорак призналась в новом романе - РИА Новости, 14.02.2023

Ани Лорак призналась в новом романе

Ани Лорак (Каролина Куек) призналась, что встретила новую любовь. Избранником певицы стал иностранец по имени Исаак Виджраку. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:51

2023-02-14T18:51

2023-02-14T18:51

шоубиз

ани лорак

отношения

знаменитости

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ани Лорак (Каролина Куек) призналась, что встретила новую любовь. Избранником певицы стал иностранец по имени Исаак Виджраку.Однако она не раскрыла подробности отношений с избранником. По информации СМИ, Виджраку работает тренером по йоге. Кроме того, он воспитывает двоих детей от предыдущих отношений. Подписчики Лорак неоднозначно отреагировали на новость о ее новом романе. Одни заподозрили возлюбленного артистки в неискренности. Другие поддержали певицу. Ранее певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что простит экс-возлюбленного, если он исправится. По словам певицы, ее слова о готовности к знакомству с новым мужчиной были шуткой.

https://ria.ru/20230207/sarukhanov-1850380368.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ани лорак, отношения, знаменитости