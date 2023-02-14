https://ria.ru/20230214/litiy-1851983593.html

Россия ведет переговоры с Боливией по добыче лития, заявил посол

Россия ведет переговоры с Боливией по добыче лития, заявил посол - РИА Новости, 14.02.2023

Россия ведет переговоры с Боливией по добыче лития, заявил посол

Россия продолжает переговоры по разработке литиевых месторождений в Боливии, они находятся на завершающей стадии, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:39

2023-02-14T16:39

2023-02-14T16:39

боливия

россия

луис арсе

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев – РИА Новости. Россия продолжает переговоры по разработке литиевых месторождений в Боливии, они находятся на завершающей стадии, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев. В январе Боливия подписала контракт на разработку литиевых месторождений с китайской компанией CBC, в конкурсе, который был объявлен боливийскими властями, принимал участие и российский "Росатом". Вместе с тем, государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia оставила открытой возможность выбора более чем одной компании для этой цели. Президент Боливии Луис Арсе после подписания договора с китайской стороной заявил, что переговоры о контрактах продолжаются и с другими компаниями. "Дочерняя компания "Росатома" Uranium One Group активно вовлечена в развитие литиевой отрасли Боливии, ведутся переговоры на этот счет, которые находятся на завершающей стадии. Победа китайской компании в конкурсе не означает, что Россия выбыла. Переговоры продолжаются. Они находятся на завершающей стадии", - сказал Леденев. Боливия имеет крупнейшие подтвержденные запасы лития в мире, расположенные в основном в солончаках Уюни, Койпаса и Пастос-Грандес на юго-западном нагорье. Запасы солончака Уюни оцениваются более чем в 21 миллион тонн.

https://ria.ru/20230130/sholts-1848294605.html

https://ria.ru/20221214/akkumulyatory-1838605894.html

боливия

россия

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боливия, россия, луис арсе, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"