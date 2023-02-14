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Финляндия может передать свои Leopard Киеву, заявил глава Минобороны Польши - РИА Новости, 14.02.2023
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Финляндия может передать свои Leopard Киеву, заявил глава Минобороны Польши
Финляндия может передать свои Leopard Киеву, заявил глава Минобороны Польши - РИА Новости, 14.02.2023
Финляндия может передать свои Leopard Киеву, заявил глава Минобороны Польши
Финляндия "очень близка" к передаче Украине своих танков Leopard, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе после встречи... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:40
2023-02-14T18:40
в мире
украина
польша
мариуш блащак
нато
финляндия
leopard 2
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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Финляндия "очень близка" к передаче Украине своих танков Leopard, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе после встречи представителей стран НАТО на тему военной поддержки Украины. "Мы говорили об эффективной поддержке Украины. Я представлял информацию о коалиции донаторов танков Leopard. Очередные страны заявили о своем участии в этой коалиции", - сказал Блащак. "К уже конкретным декларациям Канады и Испании сегодня присоединилась Норвегия, и мы работаем, чтобы Финляндия передала также такие танки. Сегодня финский министр заявил, что такое решение очень близко", - пояснил он. Блащак уточнил, что "коалицией" по поставке на Украину Leopard руководят Польша и Германия. "Мы разделились с моим немецким коллегой – Германия выстраивает коалицию стран, которые обладают танками Leopard 2А6, а мы – Польша – Leopard 2А4", - указал он. Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230214/mgimo-1851921518.html
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в мире, украина, польша, мариуш блащак, нато, финляндия, leopard 2
В мире, Украина, Польша, Мариуш Блащак, НАТО, Финляндия, Leopard 2
18:40 14.02.2023
 
Финляндия может передать свои Leopard Киеву, заявил глава Минобороны Польши

Глава Минобороны Польши Блащак: Финляндия очень близка к передаче Киеву своих Leopard

© AP Photo / Michal DyjukОбучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше
Обучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Обучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Финляндия "очень близка" к передаче Украине своих танков Leopard, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе после встречи представителей стран НАТО на тему военной поддержки Украины.
"Мы говорили об эффективной поддержке Украины. Я представлял информацию о коалиции донаторов танков Leopard. Очередные страны заявили о своем участии в этой коалиции", - сказал Блащак.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 13:19
МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО
"К уже конкретным декларациям Канады и Испании сегодня присоединилась Норвегия, и мы работаем, чтобы Финляндия передала также такие танки. Сегодня финский министр заявил, что такое решение очень близко", - пояснил он.
Блащак уточнил, что "коалицией" по поставке на Украину Leopard руководят Польша и Германия. "Мы разделились с моим немецким коллегой – Германия выстраивает коалицию стран, которые обладают танками Leopard 2А6, а мы – Польша – Leopard 2А4", - указал он.
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 08:00
Польша продолжает воевать на два фронта
Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 10:43Специальная военная операция на Украине
Варшава не считает польских наемников на Украине проблемой
 
В миреУкраинаПольшаМариуш БлащакНАТОФинляндияLeopard 2
 
 
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