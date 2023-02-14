Финляндия может передать свои Leopard Киеву, заявил глава Минобороны Польши
Глава Минобороны Польши Блащак: Финляндия очень близка к передаче Киеву своих Leopard
© AP Photo / Michal DyjukОбучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
Обучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Финляндия "очень близка" к передаче Украине своих танков Leopard, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе после встречи представителей стран НАТО на тему военной поддержки Украины.
"Мы говорили об эффективной поддержке Украины. Я представлял информацию о коалиции донаторов танков Leopard. Очередные страны заявили о своем участии в этой коалиции", - сказал Блащак.
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Блащак уточнил, что "коалицией" по поставке на Украину Leopard руководят Польша и Германия. "Мы разделились с моим немецким коллегой – Германия выстраивает коалицию стран, которые обладают танками Leopard 2А6, а мы – Польша – Leopard 2А4", - указал он.
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Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.