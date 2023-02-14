https://ria.ru/20230214/leopard-1851997821.html

Польша поставит Украине танки Leopard в марте

Польша поставит Украине танки Leopard в марте - РИА Новости, 14.02.2023

Польша поставит Украине танки Leopard в марте

Танки Leopard поставят на Украину в марте нынешнего года, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе после встречи... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:30

2023-02-14T17:30

2023-02-14T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

мариуш блащак

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Танки Leopard поставят на Украину в марте нынешнего года, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в Брюсселе после встречи представителей стран НАТО на тему военной поддержки Украины."В марте эти танки попадут на Украину. Украинские солдаты проходят обучение в Польше. Уже в середине марта… такая помощь будет предоставлена", - сказал Блащак.Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, мариуш блащак, нато, ситуация в днр и лнр