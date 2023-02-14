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В горах Кубани, Адыгеи, Чечни и Ингушетии установилась лавинная опасность - РИА Новости, 14.02.2023
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В горах Кубани, Адыгеи, Чечни и Ингушетии установилась лавинная опасность
В горах Кубани, Адыгеи, Чечни и Ингушетии установилась лавинная опасность - РИА Новости, 14.02.2023
В горах Кубани, Адыгеи, Чечни и Ингушетии установилась лавинная опасность
Высокая лавинная опасность установилась в горах Краснодарского края, Адыгеи, Ингушетии и Чечни из-за длительных и сильных осадков, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T02:51
2023-02-14T02:51
внии гочс
северо-кавказский федеральный округ
краснодарский край
республика ингушетия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Высокая лавинная опасность установилась в горах Краснодарского края, Адыгеи, Ингушетии и Чечни из-за длительных и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По оценке специалистов института, из-за продолжительных и обильных осадков в виде снега лавинная опасность установилась на высотах свыше 2 тысяч метров в горах Республики Ингушетия и Чеченской Республики, свыше 1,5 тысячи метров — в Краснодарском крае и Республике Адыгея", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ранее сообщалось, что в горных районах Камчатского, Краснодарского краев, республик Северо-Кавказского федерального округа, Сахалинской и Мурманской областей с начала лавиноопасного периода произошел самопроизвольный сход 128 лавин.
https://ria.ru/20230131/kamchatka-1848627255.html
северо-кавказский федеральный округ
краснодарский край
республика ингушетия
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внии гочс, северо-кавказский федеральный округ, краснодарский край, республика ингушетия
ВНИИ ГОЧС, Северо-Кавказский Федеральный округ, Краснодарский край, Республика Ингушетия
02:51 14.02.2023
 
В горах Кубани, Адыгеи, Чечни и Ингушетии установилась лавинная опасность

В горах Кубани, Адыгеи, Чечни и Ингушетии из-за осадков установилась лавинная опасность

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на горы в Майкопском районе Республики Адыгея
Вид на горы в Майкопском районе Республики Адыгея - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Высокая лавинная опасность установилась в горах Краснодарского края, Адыгеи, Ингушетии и Чечни из-за длительных и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"По оценке специалистов института, из-за продолжительных и обильных осадков в виде снега лавинная опасность установилась на высотах свыше 2 тысяч метров в горах Республики Ингушетия и Чеченской Республики, свыше 1,5 тысячи метров — в Краснодарском крае и Республике Адыгея", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Извержение вулкана Плоский Толбачик на Камчатке - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 13:21Туризм
В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность
Ранее сообщалось, что в горных районах Камчатского, Краснодарского краев, республик Северо-Кавказского федерального округа, Сахалинской и Мурманской областей с начала лавиноопасного периода произошел самопроизвольный сход 128 лавин.
 
ВНИИ ГОЧССеверо-Кавказский Федеральный округКраснодарский крайРеспублика Ингушетия
 
 
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