https://ria.ru/20230214/laviny-1851836147.html

В горах Кубани, Адыгеи, Чечни и Ингушетии установилась лавинная опасность

В горах Кубани, Адыгеи, Чечни и Ингушетии установилась лавинная опасность - РИА Новости, 14.02.2023

В горах Кубани, Адыгеи, Чечни и Ингушетии установилась лавинная опасность

Высокая лавинная опасность установилась в горах Краснодарского края, Адыгеи, Ингушетии и Чечни из-за длительных и сильных осадков, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T02:51

2023-02-14T02:51

2023-02-14T02:51

внии гочс

северо-кавказский федеральный округ

краснодарский край

республика ингушетия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Высокая лавинная опасность установилась в горах Краснодарского края, Адыгеи, Ингушетии и Чечни из-за длительных и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "По оценке специалистов института, из-за продолжительных и обильных осадков в виде снега лавинная опасность установилась на высотах свыше 2 тысяч метров в горах Республики Ингушетия и Чеченской Республики, свыше 1,5 тысячи метров — в Краснодарском крае и Республике Адыгея", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ранее сообщалось, что в горных районах Камчатского, Краснодарского краев, республик Северо-Кавказского федерального округа, Сахалинской и Мурманской областей с начала лавиноопасного периода произошел самопроизвольный сход 128 лавин.

https://ria.ru/20230131/kamchatka-1848627255.html

северо-кавказский федеральный округ

краснодарский край

республика ингушетия

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внии гочс, северо-кавказский федеральный округ, краснодарский край, республика ингушетия