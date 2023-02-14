https://ria.ru/20230214/kurorty-1851945784.html
Россияне стали чаще ездить в Шерегеш и на горные курорты Кубани
Россияне стали чаще ездить в Шерегеш и на горные курорты Кубани - РИА Новости, 14.02.2023
Россияне стали чаще ездить в Шерегеш и на горные курорты Кубани
Туристический поток на курорт Шерегеш в Кемеровской области вырос к началу этого года на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого, на... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:27
2023-02-14T17:27
2023-02-14T17:27
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
кемеровская область
краснодарский край
эльбрус
майя ломидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760564057_0:145:2784:1711_1920x0_80_0_0_00264c5a25d15b8dc263126f65fae835.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Туристический поток на курорт Шерегеш в Кемеровской области вырос к началу этого года на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого, на горнолыжные курорты Краснодарского края – на десять процентов, заявила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она добавила, что высоким спросом у россиян пользуются и курорты Кавказа: Домбай, Эльбрус, Архыз. По словам главы ассоциации, зимой были популярны также городские туры, в основном в Санкт-Петербург и Москву. Из зарубежных пляжных направлений в лидерах были Египет, Таиланд и ОАЭ. Ломидзе уточнила, что путешественники в основном ездили зимой по России в недельные туры, а за границу зачастую выбирали десятидневные поездки.
https://ria.ru/20230206/sheregesh-1848637288.html
кемеровская область
краснодарский край
эльбрус
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760564057_155:0:2630:1856_1920x0_80_0_0_7e834675802f8c24bf0903da4b8a0f46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, кемеровская область, краснодарский край, эльбрус, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Кемеровская область, Краснодарский край, Эльбрус, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, отдых в России
Россияне стали чаще ездить в Шерегеш и на горные курорты Кубани
АТОР: турпоток в Шерегеш и на горные курорты Кубани вырос зимой на 10-30 процентов