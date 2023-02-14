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Россияне стали чаще ездить в Шерегеш и на горные курорты Кубани - РИА Новости, 14.02.2023
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Туризм
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Россияне стали чаще ездить в Шерегеш и на горные курорты Кубани
Россияне стали чаще ездить в Шерегеш и на горные курорты Кубани - РИА Новости, 14.02.2023
Россияне стали чаще ездить в Шерегеш и на горные курорты Кубани
Туристический поток на курорт Шерегеш в Кемеровской области вырос к началу этого года на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого, на... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:27
2023-02-14T17:27
туризм
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туристы
туризм
кемеровская область
краснодарский край
эльбрус
майя ломидзе
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Туристический поток на курорт Шерегеш в Кемеровской области вырос к началу этого года на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого, на горнолыжные курорты Краснодарского края – на десять процентов, заявила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она добавила, что высоким спросом у россиян пользуются и курорты Кавказа: Домбай, Эльбрус, Архыз. По словам главы ассоциации, зимой были популярны также городские туры, в основном в Санкт-Петербург и Москву. Из зарубежных пляжных направлений в лидерах были Египет, Таиланд и ОАЭ. Ломидзе уточнила, что путешественники в основном ездили зимой по России в недельные туры, а за границу зачастую выбирали десятидневные поездки.
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новости - туризм, туристы, туризм, кемеровская область, краснодарский край, эльбрус, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Кемеровская область, Краснодарский край, Эльбрус, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, отдых в России
17:27 14.02.2023
 
Россияне стали чаще ездить в Шерегеш и на горные курорты Кубани

АТОР: турпоток в Шерегеш и на горные курорты Кубани вырос зимой на 10-30 процентов

© Фото : предоставлено Агентством по туризму КузбассаШерегеш Таштагол
Шерегеш Таштагол - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : предоставлено Агентством по туризму Кузбасса
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Туристический поток на курорт Шерегеш в Кемеровской области вырос к началу этого года на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого, на горнолыжные курорты Краснодарского края – на десять процентов, заявила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она добавила, что высоким спросом у россиян пользуются и курорты Кавказа: Домбай, Эльбрус, Архыз.
По словам главы ассоциации, зимой были популярны также городские туры, в основном в Санкт-Петербург и Москву. Из зарубежных пляжных направлений в лидерах были Египет, Таиланд и ОАЭ. Ломидзе уточнила, что путешественники в основном ездили зимой по России в недельные туры, а за границу зачастую выбирали десятидневные поездки.
Курорт Шерегеш. Вид на поселок - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 08:00Туризм
"Сочи, подвинься!" Зачем ехать кататься и отдыхать на горный курорт Шерегеш
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмКемеровская областьКраснодарский крайЭльбрусМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьотдых в России
 
 
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