https://ria.ru/20230214/kurorty-1851945784.html

Россияне стали чаще ездить в Шерегеш и на горные курорты Кубани

Россияне стали чаще ездить в Шерегеш и на горные курорты Кубани - РИА Новости, 14.02.2023

Россияне стали чаще ездить в Шерегеш и на горные курорты Кубани

Туристический поток на курорт Шерегеш в Кемеровской области вырос к началу этого года на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого, на... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:27

2023-02-14T17:27

2023-02-14T17:27

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

кемеровская область

краснодарский край

эльбрус

майя ломидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760564057_0:145:2784:1711_1920x0_80_0_0_00264c5a25d15b8dc263126f65fae835.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Туристический поток на курорт Шерегеш в Кемеровской области вырос к началу этого года на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого, на горнолыжные курорты Краснодарского края – на десять процентов, заявила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она добавила, что высоким спросом у россиян пользуются и курорты Кавказа: Домбай, Эльбрус, Архыз. По словам главы ассоциации, зимой были популярны также городские туры, в основном в Санкт-Петербург и Москву. Из зарубежных пляжных направлений в лидерах были Египет, Таиланд и ОАЭ. Ломидзе уточнила, что путешественники в основном ездили зимой по России в недельные туры, а за границу зачастую выбирали десятидневные поездки.

https://ria.ru/20230206/sheregesh-1848637288.html

кемеровская область

краснодарский край

эльбрус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, кемеровская область, краснодарский край, эльбрус, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых в россии