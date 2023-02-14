https://ria.ru/20230214/krym-1851983394.html

В Крыму предлагают наказывать нудистов за появление обнаженными вне пляжа

В Крыму предлагают наказывать нудистов за появление обнаженными вне пляжа - РИА Новости, 14.02.2023

В Крыму предлагают наказывать нудистов за появление обнаженными вне пляжа

Полиция Крыма предлагает ввести административную ответственность за появление в обнаженном виде на пляжах и в общественных местах. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:09

2023-02-14T18:09

2023-02-14T18:09

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туризм

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коктебель

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Полиция Крыма предлагает ввести административную ответственность за появление в обнаженном виде на пляжах и в общественных местах. "Необходимо особое внимание обратить на расположенные на территории республики нудистские пляжи, особенно те, которые находятся в пешей доступности и не закрыты от детских глаз. Как пример, Коктебель — на центральной набережной, где нет даже ограждений", — сказала в ходе заседания комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту замначальника отдела участковых уполномоченных республиканского МВД Ольга Алексеева. По ее словам, применить санкции в отношении людей, находящихся в общественном месте в обнаженном виде, "юридически проблематично". "Решить данную проблему можно путем внесения соответствующих норм в закон "Об административных правонарушениях в Республике Крым" и предусмотреть ответственность за нахождение в обнаженном виде в местах общего пользования, в том числе на пляжах", — сказала Алексеева. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов в целом поддержал идею полиции, заявив, что власти реагируют на проблему мягко. "Вот эта мягкость необъяснима. В некоторых вопросах мы говорим, что действуем жестко, а тут совершенно непонятно. Безусловно, это противоречит нашим ценностям. Как любая инициатива, она должна быть проработана на правовом уровне", — сказал Константинов.

https://ria.ru/20220715/sochi-1802662962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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