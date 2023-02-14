В Крыму предлагают наказывать нудистов за появление обнаженными вне пляжа
В Крыму предлагают наказывать нудистов за появление обнаженными в общественных местах
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДевушки отдыхают на общественном пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Полиция Крыма предлагает ввести административную ответственность за появление в обнаженном виде на пляжах и в общественных местах.
"Необходимо особое внимание обратить на расположенные на территории республики нудистские пляжи, особенно те, которые находятся в пешей доступности и не закрыты от детских глаз. Как пример, Коктебель — на центральной набережной, где нет даже ограждений", — сказала в ходе заседания комитета парламента региона по туризму, курортам и спорту замначальника отдела участковых уполномоченных республиканского МВД Ольга Алексеева.
По ее словам, применить санкции в отношении людей, находящихся в общественном месте в обнаженном виде, "юридически проблематично".
"Решить данную проблему можно путем внесения соответствующих норм в закон "Об административных правонарушениях в Республике Крым" и предусмотреть ответственность за нахождение в обнаженном виде в местах общего пользования, в том числе на пляжах", — сказала Алексеева.
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов в целом поддержал идею полиции, заявив, что власти реагируют на проблему мягко. "Вот эта мягкость необъяснима. В некоторых вопросах мы говорим, что действуем жестко, а тут совершенно непонятно. Безусловно, это противоречит нашим ценностям. Как любая инициатива, она должна быть проработана на правовом уровне", — сказал Константинов.
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