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Турбизнес Крыма остро нуждается в поддержке, заявили эксперты - РИА Новости, 14.02.2023
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Туризм
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Турбизнес Крыма остро нуждается в поддержке, заявили эксперты
Турбизнес Крыма остро нуждается в поддержке, заявили эксперты - РИА Новости, 14.02.2023
Турбизнес Крыма остро нуждается в поддержке, заявили эксперты
Правительству России необходимо предусмотреть помощь туротрасли Крыма в этом году, как это было сделано в прошлом, ведь ситуация на полуострове ожидается... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:46
2023-02-14T12:46
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правительству России необходимо предусмотреть помощь туротрасли Крыма в этом году, как это было сделано в прошлом, ведь ситуация на полуострове ожидается непростой, в том числе из-за отсутствия авиаперелетов, сообщил РИА Новости член общественно экспертного совета нацпроекта по туризму Алексей Кожевников. "Думаю, что определенное число гостиниц просто не откроется в этом сезоне. Особенно это касается отелей в северной части Крыма", – рассказал Кожевников. По его словам, речь идет о Черноморском, Симферопольском, Сакском, Евпаторийском районах. "Правительству необходимо предусмотреть помощь туротрасли Крыма, как это было сделано в 2022 году, когда было выделено 1,6 миллиарда рублей. Также острым остается вопрос с кадрами, которые в силу спроса и заработка больше ориентируются на Краснодарский край", – добавил эксперт. С этим предложением согласился и президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. "Поддерживаю необходимость дополнительной помощи, нужно ее оказать перед сезоном", – сказал он. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре 2022 года сообщал о том, что российское правительство выделило более 1,6 миллиарда рублей туристическому бизнесу Крыма и Севастополя, который испытывает трудности в нынешней ситуации. Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны, в том числе в Симферополь, 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и открыли мультимодальные перевозки по "единому" билету.
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новости - туризм, туристы, туризм, отели, севастополь, симферополь, алексей кожевников
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Отели, Севастополь, Симферополь, Алексей Кожевников
12:46 14.02.2023
 
Турбизнес Крыма остро нуждается в поддержке, заявили эксперты

Эксперты: правительству России нужно предусмотреть помощь туротрасли Крыма на 2023 год

© Фото : Туристический портал Крыма Travel Crimea, Сергей КоршуновОтель "Riviera Sunrise Resort & SPA" в Алуште
Отель Riviera Sunrise Resort & SPA в Алуште - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : Туристический портал Крыма Travel Crimea, Сергей Коршунов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правительству России необходимо предусмотреть помощь туротрасли Крыма в этом году, как это было сделано в прошлом, ведь ситуация на полуострове ожидается непростой, в том числе из-за отсутствия авиаперелетов, сообщил РИА Новости член общественно экспертного совета нацпроекта по туризму Алексей Кожевников.
"Думаю, что определенное число гостиниц просто не откроется в этом сезоне. Особенно это касается отелей в северной части Крыма", – рассказал Кожевников. По его словам, речь идет о Черноморском, Симферопольском, Сакском, Евпаторийском районах.
"Правительству необходимо предусмотреть помощь туротрасли Крыма, как это было сделано в 2022 году, когда было выделено 1,6 миллиарда рублей. Также острым остается вопрос с кадрами, которые в силу спроса и заработка больше ориентируются на Краснодарский край", – добавил эксперт.
С этим предложением согласился и президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. "Поддерживаю необходимость дополнительной помощи, нужно ее оказать перед сезоном", – сказал он.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре 2022 года сообщал о том, что российское правительство выделило более 1,6 миллиарда рублей туристическому бизнесу Крыма и Севастополя, который испытывает трудности в нынешней ситуации.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны, в том числе в Симферополь, 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и открыли мультимодальные перевозки по "единому" билету.
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