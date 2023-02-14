https://ria.ru/20230214/krym-1851868065.html
Турбизнес Крыма остро нуждается в поддержке, заявили эксперты
Турбизнес Крыма остро нуждается в поддержке, заявили эксперты - РИА Новости, 14.02.2023
Турбизнес Крыма остро нуждается в поддержке, заявили эксперты
Правительству России необходимо предусмотреть помощь туротрасли Крыма в этом году, как это было сделано в прошлом, ведь ситуация на полуострове ожидается... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:46
2023-02-14T12:46
2023-02-14T12:46
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правительству России необходимо предусмотреть помощь туротрасли Крыма в этом году, как это было сделано в прошлом, ведь ситуация на полуострове ожидается непростой, в том числе из-за отсутствия авиаперелетов, сообщил РИА Новости член общественно экспертного совета нацпроекта по туризму Алексей Кожевников. "Думаю, что определенное число гостиниц просто не откроется в этом сезоне. Особенно это касается отелей в северной части Крыма", – рассказал Кожевников. По его словам, речь идет о Черноморском, Симферопольском, Сакском, Евпаторийском районах. "Правительству необходимо предусмотреть помощь туротрасли Крыма, как это было сделано в 2022 году, когда было выделено 1,6 миллиарда рублей. Также острым остается вопрос с кадрами, которые в силу спроса и заработка больше ориентируются на Краснодарский край", – добавил эксперт. С этим предложением согласился и президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. "Поддерживаю необходимость дополнительной помощи, нужно ее оказать перед сезоном", – сказал он. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре 2022 года сообщал о том, что российское правительство выделило более 1,6 миллиарда рублей туристическому бизнесу Крыма и Севастополя, который испытывает трудности в нынешней ситуации. Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны, в том числе в Симферополь, 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и открыли мультимодальные перевозки по "единому" билету.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, отели, севастополь, симферополь, алексей кожевников
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Отели, Севастополь, Симферополь, Алексей Кожевников
Турбизнес Крыма остро нуждается в поддержке, заявили эксперты
Эксперты: правительству России нужно предусмотреть помощь туротрасли Крыма на 2023 год
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правительству России необходимо предусмотреть помощь туротрасли Крыма в этом году, как это было сделано в прошлом, ведь ситуация на полуострове ожидается непростой, в том числе из-за отсутствия авиаперелетов, сообщил РИА Новости член общественно экспертного совета нацпроекта по туризму Алексей Кожевников.
"Думаю, что определенное число гостиниц просто не откроется в этом сезоне. Особенно это касается отелей в северной части Крыма", – рассказал Кожевников. По его словам, речь идет о Черноморском, Симферопольском, Сакском, Евпаторийском районах.
"Правительству необходимо предусмотреть помощь туротрасли Крыма, как это было сделано в 2022 году, когда было выделено 1,6 миллиарда рублей. Также острым остается вопрос с кадрами, которые в силу спроса и заработка больше ориентируются на Краснодарский край", – добавил эксперт.
С этим предложением согласился и президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков
. "Поддерживаю необходимость дополнительной помощи, нужно ее оказать перед сезоном", – сказал он.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
в ноябре 2022 года сообщал о том, что российское правительство выделило более 1,6 миллиарда рублей туристическому бизнесу Крыма и Севастополя
, который испытывает трудности в нынешней ситуации.
Росавиация
приостановила работу ряда аэропортов на юге страны, в том числе в Симферополь
, 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине
. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и открыли мультимодальные перевозки по "единому" билету.