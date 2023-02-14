https://ria.ru/20230214/kolyaska-1851929900.html

В Подмосковье машинист электрички успел затормозить перед детской коляской

В Подмосковье машинист электрички успел затормозить перед детской коляской - РИА Новости, 14.02.2023

В Подмосковье машинист электрички успел затормозить перед детской коляской

Машинист пригородного поезда в Московской области предотвратил трагедию с детской коляской, сообщили в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:48

2023-02-14T13:48

2023-02-14T15:58

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Машинист пригородного поезда в Московской области предотвратил трагедию с детской коляской, сообщили в Telegram-канале РЖД.Инцидент произошел накануне, около 14:30 мск.Железнодорожник применил экстренное торможение еще до того, как она упала на рельсы."Эти секунды помогли остановить состав буквально в нескольких миллиметрах от коляски. Трагедии удалось избежать, ребенок не пострадал", — уточнили авторы публикации.По данным компании, малышу четыре месяца.Восточная транспортная прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20230113/elektrichka-1844676421.html

https://ria.ru/20221210/avariya-1837762993.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура