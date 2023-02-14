13:48 14.02.2023 (обновлено: 15:58 14.02.2023)
В Подмосковье машинист электрички успел затормозить перед детской коляской
В Балашихе проводят проверку после падения коляски с ребенком на пути перед электричкой
© фото очевидцаДетская коляска на железнодорожной платформе Заря в Подмосковье
© фото очевидца
Детская коляска на железнодорожной платформе Заря в Подмосковье
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Машинист пригородного поезда в Московской области предотвратил трагедию с детской коляской, сообщили в Telegram-канале РЖД.
Инцидент произошел накануне, около 14:30 мск.
"Машинист пригородного поезда Фрязево — Нижегородская Константин Воробьев и его помощник Андрей Семенов, подъезжая к станции Заря в городе Балашиха, заметили, что по платформе в сторону железнодорожного пути катится детская коляска", — говорится в публикации.
Железнодорожник применил экстренное торможение еще до того, как она упала на рельсы.
"Эти секунды помогли остановить состав буквально в нескольких миллиметрах от коляски. Трагедии удалось избежать, ребенок не пострадал", — уточнили авторы публикации.
По данным компании, малышу четыре месяца.
"Мы благодарим Константина и Андрея за профессионализм. А пассажиров просим быть внимательными, особенно, если вы с детьми. Помните: железнодорожная инфраструктура — объект повышенной опасности", — отметили в РЖД.
Восточная транспортная прокуратура проводит проверку.
10 декабря 2022, 18:36В Подмосковье пригородный поезд столкнулся с "Газелью"