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В Подмосковье машинист электрички успел затормозить перед детской коляской - РИА Новости, 14.02.2023
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В Подмосковье машинист электрички успел затормозить перед детской коляской
В Подмосковье машинист электрички успел затормозить перед детской коляской - РИА Новости, 14.02.2023
В Подмосковье машинист электрички успел затормозить перед детской коляской
Машинист пригородного поезда в Московской области предотвратил трагедию с детской коляской, сообщили в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:48
2023-02-14T15:58
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Машинист пригородного поезда в Московской области предотвратил трагедию с детской коляской, сообщили в Telegram-канале РЖД.Инцидент произошел накануне, около 14:30 мск.Железнодорожник применил экстренное торможение еще до того, как она упала на рельсы."Эти секунды помогли остановить состав буквально в нескольких миллиметрах от коляски. Трагедии удалось избежать, ребенок не пострадал", — уточнили авторы публикации.По данным компании, малышу четыре месяца.Восточная транспортная прокуратура проводит проверку.
https://ria.ru/20230113/elektrichka-1844676421.html
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Московская межрегиональная транспортная прокуратура
13:48 14.02.2023 (обновлено: 15:58 14.02.2023)
 
В Подмосковье машинист электрички успел затормозить перед детской коляской

В Балашихе проводят проверку после падения коляски с ребенком на пути перед электричкой

© фото очевидцаДетская коляска на железнодорожной платформе Заря в Подмосковье
Детская коляска на железнодорожной платформе Заря в Подмосковье
© фото очевидца
Детская коляска на железнодорожной платформе Заря в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Машинист пригородного поезда в Московской области предотвратил трагедию с детской коляской, сообщили в Telegram-канале РЖД.
Инцидент произошел накануне, около 14:30 мск.

"Машинист пригородного поезда Фрязево — Нижегородская Константин Воробьев и его помощник Андрей Семенов, подъезжая к станции Заря в городе Балашиха, заметили, что по платформе в сторону железнодорожного пути катится детская коляска", — говорится в публикации.

Железнодорожник применил экстренное торможение еще до того, как она упала на рельсы.
"Эти секунды помогли остановить состав буквально в нескольких миллиметрах от коляски. Трагедии удалось избежать, ребенок не пострадал", — уточнили авторы публикации.
По данным компании, малышу четыре месяца.

"Мы благодарим Константина и Андрея за профессионализм. А пассажиров просим быть внимательными, особенно, если вы с детьми. Помните: железнодорожная инфраструктура — объект повышенной опасности", — отметили в РЖД.

Восточная транспортная прокуратура проводит проверку.
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ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Московская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
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