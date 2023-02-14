14:59 14.02.2023 (обновлено: 15:00 14.02.2023)
Украинское ТВ сообщило об уничтожении 20 миллионов книг на русском языке
Телеканал 5.ua сообщил об уничтожении 20 миллионов книг на русском языке при дерусификации
© AP Photo / Mykola TysКнижная ярмарка во Львове
© AP Photo / Mykola Tys
Книжная ярмарка во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинские библиотеки в рамках программы "дерусификации" в 2022 году уничтожили более 20 миллионов книг на русском языке, сообщает во вторник украинский телеканал 5.ua.
"Более 20 миллионов книг за год списали библиотеки Украины в рамках дерусификации. С полок вслед за "русским кораблем" последовали произведения авторов, поддерживающих российскую агрессию. А также книги, напечатанные в подсанкционных издательствах и призывающие к межнациональной и религиозной вражде", - говорится в видео, опубликованном на сайте телеканала.
По словам директора Днепропетровской городской публичной библиотеки Юлии Бардуковой, вся литература, изданная в России, подлежит пересмотру, такие рекомендации были даны министерством культуры Украины. Она отметила, что русскоязычную литературу сначала изымают из открытых фондов, а затем списывают и сдают в макулатуру. Более сложная ситуация складывается в научных библиотеках, поскольку украиноязычных аналогов в фондах просто нет, добавила она.
В Киеве пресс-служба горсовета в июле 2022 года сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется запретить публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявлял, что студентам следует отказаться от употребления русского языка в стенах высших учебных заведений.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.