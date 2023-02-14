https://ria.ru/20230214/knigi-1851951195.html

Украинское ТВ сообщило об уничтожении 20 миллионов книг на русском языке

Украинское ТВ сообщило об уничтожении 20 миллионов книг на русском языке - РИА Новости, 14.02.2023

Украинское ТВ сообщило об уничтожении 20 миллионов книг на русском языке

Украинские библиотеки в рамках программы "дерусификации" в 2022 году уничтожили более 20 миллионов книг на русском языке, сообщает во вторник украинский... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:59

2023-02-14T14:59

2023-02-14T15:00

в мире

украина

киев

тарас креминь

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/86/1549478600_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_4d1466f17f5b449399c7215b75281917.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинские библиотеки в рамках программы "дерусификации" в 2022 году уничтожили более 20 миллионов книг на русском языке, сообщает во вторник украинский телеканал 5.ua. "Более 20 миллионов книг за год списали библиотеки Украины в рамках дерусификации. С полок вслед за "русским кораблем" последовали произведения авторов, поддерживающих российскую агрессию. А также книги, напечатанные в подсанкционных издательствах и призывающие к межнациональной и религиозной вражде", - говорится в видео, опубликованном на сайте телеканала. По словам директора Днепропетровской городской публичной библиотеки Юлии Бардуковой, вся литература, изданная в России, подлежит пересмотру, такие рекомендации были даны министерством культуры Украины. Она отметила, что русскоязычную литературу сначала изымают из открытых фондов, а затем списывают и сдают в макулатуру. Более сложная ситуация складывается в научных библиотеках, поскольку украиноязычных аналогов в фондах просто нет, добавила она. В Киеве пресс-служба горсовета в июле 2022 года сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется запретить публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявлял, что студентам следует отказаться от употребления русского языка в стенах высших учебных заведений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию русскоязычного населения.

https://ria.ru/20230111/knigi-1844052181.html

https://ria.ru/20230210/pushkin-1850862675.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, тарас креминь, сергей лавров, россия