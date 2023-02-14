https://ria.ru/20230214/kndr-1851930923.html

Южнокорейский эксперт объяснил, зачем Ким Чен Ын показал дочери ракеты

Южнокорейский эксперт объяснил, зачем Ким Чен Ын показал дочери ракеты - РИА Новости, 14.02.2023

Южнокорейский эксперт объяснил, зачем Ким Чен Ын показал дочери ракеты

Лидер КНДР Ким Чен Ын не случайно брал с собой дочь на место испытания межконтинентальной баллистической ракеты и на склад ракет, девочку готовят в преемники,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:52

2023-02-14T13:52

2023-02-14T13:53

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СЕУЛ, 14 фев – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын не случайно брал с собой дочь на место испытания межконтинентальной баллистической ракеты и на склад ракет, девочку готовят в преемники, демонстрируя ей военный потенциал КНДР, чтобы она понимала стратегию страны в отношении США, Японии и Южной Кореи и училась управлять ядерным потенциалом Северной Кореи, пояснил в комментарии РИА Новости директор центра исследований Северной Кореи института Сечжон Чон Сон Чжан. Северная Корея во вторник представила дизайн новых почтовых марок с фотографиями лидера КНДР Ким Чен Ына и его дочери, известной как Ким Чжу Э, когда они присутствовали на испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17" в ноябре прошлого года. Как отмечает профессор, важен не тот факт, что дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э пока очень юного возраста, а то "где и как она появляется на публике". По словам Чон Сон Чжана, объяснения, что Ким Чжу Э была показана в СМИ как "символ будущего поколения", недостаточно, чтобы пояснить такое число опубликованных фотографий и количество ее появлений, особенно осмотр склада с ракетами KN-23, которые могут нести тактический ядерный заряд, и баллистическими ракетами средней дальности "Хвасон-12" 1 января. Как считает эксперт, есть три причины, по которой Ким Чен Ын брал с собой девочку на осмотр и испытания различных вооружений. "Во-первых, это может быть истолковано как косвенное напоминание северокорейцам о том, что "самый любимый отпрыск" Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, станет его преемником в будущем. Во-вторых, то, что Ким Чжу Э сопровождала Ким Чен Ына на место испытательного запуска МБР, а позже на склад ракет, способных нести ядерную боеголовку, и были опубликованы фотографии оттуда, предполагает, что Северная Корея "никогда" не откажется от своего ядерного оружия и что ядерные и ракетные разработки Северной Кореи будет продолжаться в эпоху Ким Чжу Э", - пояснил эксперт. Третьей причиной Чон Сон Чжан считает то, что, хотя сейчас дочь Ким Чен Ына в силу юного возраста находится на стадии "получения уроков для будущего преемника", если она унаследует власть, то получит и контроль над ядерным оружием. Поэтому Ким Чен Ын начал постепенно делиться с ней информацией о ядерном арсенале страны, чтобы в будущем девочка смогла "уверенно контролировать и командовать важнейшими стратегическими активами" Северной Кореи. "Не случайно, что Ким Чжу Э сначала сопровождала Ким Чен Ына на место испытательного запуска МБР "Хвасон-17", которая способна поразить материковую часть США, а затем на склад ракет средней дальности "Хвасон-12", которые могут достичь Гуама и Японии, ракет KN-23, которые могут атаковать всю территорию Южной Кореи. Это можно интерпретировать как "урок преемника" касательно военной стратегии в отношении США, Японии и Южной Кореи", - подытожил профессор. Ким Чен Ын впервые показал народу свою дочь, которая вместе с ним наблюдала за пуском МБР типа "Хвасон-17" 18 ноября. Позже Ким Чен Ын "вместе с любимой дочерью" сфотографировался на память с личным составом, внесшим вклад в успешный испытательный запуск МБР. Это стало первым случаем, когда официальные СМИ Северной Кореи раскрыли внешность дочери Кима. Информация о количестве детей Ким Чен Ына, их пол или возраст тщательно скрываются. По данным разведки и различных СМИ, жена Ким Чен Ына Ри Соль Чжу, на которой он женат с 2009 года, родила детей в 2010, 2013 и 2017 годах. По сообщению звезды американского баскетбола Денниса Родмана, посетившего Северную Корею в 2013 году, ребенок, родившийся в том году, – это девочка по имени "Ким Чжу Э". Старший отпрыск Кимов, предположительно, мальчик. Отмечалось, что девочка на опубликованных ЦАТК фотографиях, как раз может быть "Ким Чжу Э" 2013 года рождения. С тех пор девочка появлялась в официальных СМИ КНДР уже 4 раза. Последний раз дочь Ким Чен Ына вместе с отцом и матерью посмотрела военный парад в честь 75-летия армии КНДР 8 февраля. Ни возраст дочери, ни ее имя пока не были обнародованы.

https://ria.ru/20230213/kndr-1851600843.html

https://ria.ru/20230209/rakety-1850758589.html

https://ria.ru/20230209/kndr-1850733005.html

https://ria.ru/20230209/kndr-1850848696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ким чен ын, кндр (северная корея), пхеньян, сша, япония, южная корея