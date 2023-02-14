https://ria.ru/20230214/kino-1851923287.html

Губернатор Усс назвал сериал "Красный Яр" символом возрождения кино

Губернатор Усс назвал сериал "Красный Яр" символом возрождения кино - РИА Новости, 14.02.2023

Губернатор Усс назвал сериал "Красный Яр" символом возрождения кино

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал символом возрождения кино в регионе историческую многосерийную драму "Красный Яр", снятую в Красноярске и... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:26

2023-02-14T13:26

2023-02-14T13:40

красноярск

красноярский край

минусинск

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал символом возрождения кино в регионе историческую многосерийную драму "Красный Яр", снятую в Красноярске и других территориях региона и показанную в начале года в эфире одного из ведущих центральных телевизионных каналов страны, сообщает пресс-служба губернатора. Об этом он заявил во вторник во время встречи с красноярскими актерами, которые приняли участие в съемках сериала. Глава региона пообщался с артистами и поблагодарил их за проделанную работу, назвав съемки киноленты знаковым событием. "Это своего рода символ возрождения на енисейских берегах большого кино. Красноярская земля – кладезь и актёрских, и режиссёрских, и музыкальных талантов. Спасибо, что вы своей работой подтвердили эту истину", - сказал Усс. В рамках встречи он вручил автору музыки к историческому сериалу генеральному директору "Енисей кино" Ирине Беловой юбилейный почетный знак Красноярского края "200 лет образования Енисейской губернии". Композитор разработала 18 музыкальных тем для сериала. Исполнитель одной из главных ролей - золотопромышленника Никифора Плахова, актер Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина Артем Рудой удостоен почетной грамоты губернатора. Сериал "Красный Яр" посвящён 200-летию образования Енисейской губернии и рассказывает о "золотой лихорадке" в Сибири в XIX веке. Частично съемочный процесс проходил в Красноярском крае: в 2022 году съемочная группа работала в Шушенском, Минусинске, Дивногорске, Краснотуранске и Красноярске. Всего было задействовано 30 локаций на территории региона. Съемки проекта состоялись при поддержке губернатора, компании "Полюс", министерства культуры региона, ГУМЧС России по краю, ГУМВД по краю, дирекции по особо охраняемым природным территориям края, нацпарка "Красноярские Столбы" и Сибирского института креативных индустрий. Всестороннюю организационную поддержку в рабочем процессе и содействие в съемках оказало "Енисей кино". В конце 2022 года закрытые предпремьерные показы первой серии состоялись в Красноярске, Минусинске, Шушенском, Дивногорске и Москве в рамках встречи красноярского землячества.

https://ria.ru/20230208/zheleznogorsk-1850581012.html

https://ria.ru/20230124/poliklinika-1847042358.html

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красноярск, красноярский край, минусинск, александр усс