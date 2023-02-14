https://ria.ru/20230214/kino-1851874763.html

Фильм якутского режиссера получил награду на кинофестивале в Иране

Фильм якутского режиссера получил награду на кинофестивале в Иране - РИА Новости, 14.02.2023

Фильм якутского режиссера получил награду на кинофестивале в Иране

Фильм "Не хороните меня без Ивана" якутского постановщика Любови Борисовой получил награду на кинофестивале в Иране, сообщает пресс-центр Республики Саха в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:57

2023-02-14T10:57

2023-02-14T10:57

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ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Фильм "Не хороните меня без Ивана" якутского постановщика Любови Борисовой получил награду на кинофестивале в Иране, сообщает пресс-центр Республики Саха в Москве. В ленте рассказывается о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Степана Бересекова. Последний впадал в летаргический сон и только его приятель мог определить, что тот уснул, а не умер. В 2019 году фильм Борисовой "Надо мною солнце не садится" стал обладателем приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приза XXII Шанхайского международного кинофестиваля и вышел в международный прокат.

https://ria.ru/20230213/kino-1851212533.html

иран

республика саха (якутия)

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, иран, кино и сериалы, республика саха (якутия), что посмотреть