https://ria.ru/20230214/kino-1851874763.html
Фильм якутского режиссера получил награду на кинофестивале в Иране
Фильм якутского режиссера получил награду на кинофестивале в Иране - РИА Новости, 14.02.2023
Фильм якутского режиссера получил награду на кинофестивале в Иране
Фильм "Не хороните меня без Ивана" якутского постановщика Любови Борисовой получил награду на кинофестивале в Иране, сообщает пресс-центр Республики Саха в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:57
2023-02-14T10:57
2023-02-14T10:57
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ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Фильм "Не хороните меня без Ивана" якутского постановщика Любови Борисовой получил награду на кинофестивале в Иране, сообщает пресс-центр Республики Саха в Москве. В ленте рассказывается о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Степана Бересекова. Последний впадал в летаргический сон и только его приятель мог определить, что тот уснул, а не умер. В 2019 году фильм Борисовой "Надо мною солнце не садится" стал обладателем приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приза XXII Шанхайского международного кинофестиваля и вышел в международный прокат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, иран, кино и сериалы, республика саха (якутия), что посмотреть
Культура, Новости культуры, Иран, Кино и сериалы, Республика Саха (Якутия), что посмотреть
Фильм якутского режиссера получил награду на кинофестивале в Иране
Фильм якутского режиссера получил награду за лучший сценарий на кинофестивале в Иране
ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Фильм "Не хороните меня без Ивана" якутского постановщика Любови Борисовой получил награду на кинофестивале в Иране, сообщает пресс-центр Республики Саха в Москве.
"Фильм якутского режиссера Любови Борисовой "Не хороните меня без Ивана" получил приз "За лучший сценарий" на 41-м Международном кинофестивале "Фаджр" (Fajr International Film Festival) в Тегеране (Иран)", — уточняется в пресс-релизе.
В ленте рассказывается о дружбе русского художника Ивана Попова и якута Степана Бересекова. Последний впадал в летаргический сон и только его приятель мог определить, что тот уснул, а не умер.
В 2019 году фильм Борисовой "Надо мною солнце не садится" стал обладателем приза зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приза XXII Шанхайского международного кинофестиваля и вышел в международный прокат.