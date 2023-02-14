https://ria.ru/20230214/khischenie-1851924970.html
В Центробанке заявили о снижении числа случаев хищений с банковских счетов
В Центробанке заявили о снижении числа случаев хищений с банковских счетов - РИА Новости, 14.02.2023
В Центробанке заявили о снижении числа случаев хищений с банковских счетов
Количество случаев хищения денег с банковских счетов в РФ в 2022 сократилось впервые за 7 лет - на 15,31%, до 877 тысяч, однако размер ущерба от действий... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:32
2023-02-14T13:32
2023-02-14T13:32
россия
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Количество случаев хищения денег с банковских счетов в РФ в 2022 сократилось впервые за 7 лет - на 15,31%, до 877 тысяч, однако размер ущерба от действий кибермошенников, наоборот, вырос - на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении ЦБ. "Количество случаев хищения денег с банковских счетов сократилось впервые за 7 лет. В прошлом году количество операций без согласия клиентов по сравнению с 2021 годом снизилось на 15,31%, до 877 тысяч. Размер ущерба от действий кибермошенников вырос незначительно - на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей", - сказано в сообщении регулятора. Отмечается, что как и в предыдущие годы, больше всего операций без согласия клиентов в количественном выражении пришлось на оплату товаров и услуг в Интернете. "Однако в прошлом году активность злоумышленников по этому направлению снизилась и перетекла в дистанционные банковские сервисы - мобильный и интернет-банкинг", - указали в ЦБ. Регулятор предупредил, что заполучив доступ к сервисам, мошенники могут не только похитить у человека средства на счете, но и оформить на него кредит. Именно поэтому больше всего потерь было в дистанционном банковском обслуживании: их общий размер составил 9,3 миллиарда рублей.
https://realty.ria.ru/20230210/ipoteka-1851222321.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Центробанке заявили о снижении числа случаев хищений с банковских счетов
ЦБ: число случаев хищения денег с банковских счетов сократилось впервые за семь лет
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Количество случаев хищения денег с банковских счетов в РФ в 2022 сократилось впервые за 7 лет - на 15,31%, до 877 тысяч, однако размер ущерба от действий кибермошенников, наоборот, вырос - на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей, говорится
в сообщении ЦБ.
"Количество случаев хищения денег с банковских счетов сократилось впервые за 7 лет. В прошлом году количество операций без согласия клиентов по сравнению с 2021 годом снизилось на 15,31%, до 877 тысяч. Размер ущерба от действий кибермошенников вырос незначительно - на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей", - сказано в сообщении регулятора.
Отмечается, что как и в предыдущие годы, больше всего операций без согласия клиентов в количественном выражении пришлось на оплату товаров и услуг в Интернете. "Однако в прошлом году активность злоумышленников по этому направлению снизилась и перетекла в дистанционные банковские сервисы - мобильный и интернет-банкинг", - указали в ЦБ.
Регулятор предупредил, что заполучив доступ к сервисам, мошенники могут не только похитить у человека средства на счете, но и оформить на него кредит. Именно поэтому больше всего потерь было в дистанционном банковском обслуживании: их общий размер составил 9,3 миллиарда рублей.