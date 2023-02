https://ria.ru/20230214/kheyli-1851980006.html

Биография Никки Хейли

2023-02-14T16:35

Американский политик Никки Хейли (Nikki Haley; имя при рождении Нимрата Никки Рандхава, Nimrata Nikki Randhawa) родилась 20 января 1972 года в Бамберге (штат Южная Каролина, США).Ее родители были индийскими иммигрантами и владели небольшим магазином, который позднее превратился в успешное предприятие по производству одежды и подарков.В 1994 году получила степень бакалавра в области бухгалтерского учета в Университете Клемсона (Clemson University). После окончания университета работала в семейном бизнесе.В 1998 году вошла в совет директоров Торговой палаты округа Оринджбург (штат Южная Каролина), в 2003 году – в совет директоров Торговой палаты города Лексингтон (штат Южная Каролина). В 2004 году Никки Хейли возглавила Национальную ассоциацию женщин-предпринимателей.В 2004 году от Республиканской партии была избрана в палату представителей штата Южная Каролина. Переизбиралась в 2006 и 2008 годах.В 2010 году Никки Хейли была избрана губернатором Южной Каролины. В 2014 году была переизбрана на второй срок. Она стала самым молодым губернатором, а также первой женщиной-губернатором Южной Каролины и первым представителем нацменьшинств, занявшим этот пост. Во время ее губернаторства экономика Южной Каролины выросла, уровень безработицы в штате достиг 15-летнего минимума. 23 ноября 2016 года стало известно, что президент США Дональд Трамп предложил Никки Хейли занять пост постоянного представителя США при ООН.25 января 2017 года Сенат США утвердил Никки Хейли на должность постоянного представителя США при ООН 96 голосами против четырех. Занимала этот пост до декабря 2018 года, на этой должности Хейли поддержала решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки (2015) с Ираном. Заявляла, что США "никогда не примут ядерную Северную Корею" и что КНДР "будет уничтожена " в случае войны.Об отношениях с Россией говорила, что Москва никогда не будет другом Вашингтону. В 2019 году Хейли вошла в совет директоров компании Boeing, но в 2020 году ушла в отставку из-за возражений против решения компании добиваться финансовой помощи федерального правительства во время пандемии COVID-19.В течение этого периода она продолжила принимать активное участие в политике.14 февраля 2023 года Никки Хейли сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США. В 2016 году журнал Time назвал ее одной из 100 самых влиятельных людей в мире.Никки Хейли – автор нескольких книг. В том числе, в 2012 году она выпустила автобиографию, в 2019 году – книгу о президенте Дональде Трампе "Со всем уважением" (With All Due Respect: Defending Americawith Grit and Grace, 2019). Никки Хейли замужем. Супруг – капитан Национальной гвардии, ветеран боевых действий в Афганистане. У пары двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

