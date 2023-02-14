https://ria.ru/20230214/kheyli-1851954681.html
Бывший постпред США при ООН Хейли объявила о выдвижении в президенты
Бывший постпред США при ООН Хейли объявила о выдвижении в президенты - РИА Новости, 14.02.2023
Бывший постпред США при ООН Хейли объявила о выдвижении в президенты
Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:11
2023-02-14T15:11
2023-02-14T17:15
в мире
сша
никки хейли
республиканская партия сша
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года."Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты", — сказала она в видеообращении. По ее словам, пришло время для "нового поколения".Хейли принадлежит к Республиканской партии, таким образом, ей придется бороться за право стать кандидатом с экс-президентом Дональдом Трампом. Он еще в ноябре заявил, что снова будет баллотироваться на пост главы государства.Действующий президент Джо Байден также говорил, что собирается участвовать в гонке, но официально о выдвижении своей кандидатуры пока не заявлял.
https://ria.ru/20221112/bitva-1830971136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, никки хейли, республиканская партия сша
В мире, США, Никки Хейли, Республиканская партия США
15:11 14.02.2023 (обновлено: 17:15 14.02.2023)
Бывший постпред США при ООН Хейли объявила о выдвижении в президенты
Бывший постоянный представитель США при ООН Хейли объявила о выдвижении в президенты