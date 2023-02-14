https://ria.ru/20230214/kheyli-1851954681.html

Бывший постпред США при ООН Хейли объявила о выдвижении в президенты

Бывший постпред США при ООН Хейли объявила о выдвижении в президенты - РИА Новости, 14.02.2023

Бывший постпред США при ООН Хейли объявила о выдвижении в президенты

Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:11

2023-02-14T15:11

2023-02-14T17:15

в мире

сша

никки хейли

республиканская партия сша

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года."Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты", — сказала она в видеообращении. По ее словам, пришло время для "нового поколения".Хейли принадлежит к Республиканской партии, таким образом, ей придется бороться за право стать кандидатом с экс-президентом Дональдом Трампом. Он еще в ноябре заявил, что снова будет баллотироваться на пост главы государства.Действующий президент Джо Байден также говорил, что собирается участвовать в гонке, но официально о выдвижении своей кандидатуры пока не заявлял.

https://ria.ru/20221112/bitva-1830971136.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, никки хейли, республиканская партия сша